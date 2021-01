A volte alcune delle tendenze che vengono da oltreoceano sono sorprendenti: moda e manie vanno e vengono, e spesso influenzano anche i Paesi europei. Culturalmente parlando, gli USA hanno spesso una grande capacità di lanciare tendenze che poi si diffondono a macchia d’olio in tutto il mondo occidentale.

Sarebbe molto interessante capire da dove hanno origine queste mode e questi comportamenti che poi diventano tendenze. Ed è proprio quello che faremo in questo articolo: capiremo come mai negli USA le vendite di scacchiere sono aumentate di oltre il 200%. Proprio così, il gioco degli scacchi sembra aver avuto una rinascita importante oltreoceano. Ecco perchè gli americani stanno comprando questo oggetto in massa.

L’importanza di Netflix

Tutti abbiamo sentito parlare di Netflix, la piattaforma streaming che propone sempre tante nuove serie che fanno ascolti da capogiro. L’impatto di queste opere a volte è travolgente e può portare al rilancio di vecchie mode oppure alla creazione di nuove. Lavori come Stranger Things hanno ad esempio risvegliato un momento amarcord che ha riportato agli anni ’80, mentre The Crown ha fatto rinascere l’interesse per le vicende della famiglia reale inglese.

La serie hit

In questo caso, la serie (anzi, miniserie) che ha appassionato l’America è stata La Regina degli Scacchi. La serie racconta di una ragazza orfana negli anni ’50 che decide di diventare una scacchista professionista. LA protagonista si fa dunque strada in questo mondo prettamente maschile, vincendo importanti tornei. Ma allo stesso tempo, deve fare i conti con alcuni seri problemi personali.

Una storia toccante, che ha avuto un grandissimo successo di pubblico e anche di critica. Pare infatti che la protagonista, Anya Taylor-Joy, sia una delle favorite nella prossima stagione dei premi televisivi statunitensi.

Insomma, se sentirete ancora che gli americani stanno comprando questo oggetto in massa, sapete perché: come spesso accade, c’è lo zampino di Netflix.