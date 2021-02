L’avocado è un super frutto che viene dall’America Latina. Utilizzato moltissimo in cucina nella cultura sudamericana, si è ritagliato un posto d’onore nelle tavole dei vegani e no.

Questa insalata di avocado ci stupirà per la sua bontà e la semplicità di realizzazione della ricetta.

La presenza dello yogurt magro rende la ricetta leggera e ricca di nutrienti, oltre agli omega tre contenuti naturalmente nell’avocado.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Si può preparare con largo anticipo e si può servire per un pranzo particolare o una cena a base di verdure.

Ingredienti

2 grossi pomodori maturi;

1 pomodoro verde;

1 avocado intero;

1/2 ananas piccolo;

1 cipolla bianca piccola;

1,5 dl di yogurt magro o greco;

1 mazzo di rucola;

1 mazzo di basilico;

3 cucchiai di olio d’oliva;

1 limone;

sale;

pepe.

Questa insalata di avocado ci stupirà

Per prima cosa puliamo bene tutte le verdure per realizzare la ricetta. Apriamo i pomodori con un coltello, togliamo i semi interni e tagliamoli a pezzetti molto piccoli. Prendiamo un coltello grosso, incidiamo per lungo l’avocado, apriamolo a metà. Facciamo molta attenzione durante questa procedura perché il coltello potrebbe scivolarci e potremmo farci male. Leviamo il nocciolo con attenzione e scaviamo via la polpa con l’aiuto di un cucchiaio. Tagliamo quindi a cubetti l’avocado. Tagliamo a tocchetti anche l’ananas piccolo e la cipolla. Mettiamo tutte le verdure in una scodella, aggiungiamo il succo di limone, il sale, il pepe, due cucchiai d’olio e la metà del basilico tritato. Ungiamo quindi 4 tazze e riempiamole col composto e schiacciamo bene con un cucchiaio per fargli prendere la forma. Mettiamo in frigo per un’oretta. Togliamo quindi dal frigo e scoliamo le verdure dall’acqua che avranno tirato fuori.

Versiamo in un frullatore lo yogurt, la rucola, il basilico rimasto e aggiustiamo di sale. Frulliamo bene per ottenere una crema omogenea. Sformiamo le verdure dalle loro formine e ricopriamole con la salsa allo yogurt.

Volendo, si possono servire le coppette di verdura con altra rucola fresca, ridotta a insalata.

Approfondimento

Un’idea sfiziosa e innovativa per gustare l’avocado senza le solite ricette