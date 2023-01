Uno degli obiettivi, se non il principale, di un’azienda è quello di creare valore per gli azionisti. Tipicamente per valutare la capacità di creare valore si utilizzano principalmente alcuni indicatori come il ROA, ROE e ROI, le cui definizioni sono riportate qui di seguito. Siamo, quindi, andati a individuare le 3 migliori azioni del Ftse Mib per ROA, ROE e ROI.

Definizione del ROA

Dalla Treccani si legge questa definizione

ROA (Return On Asset) Tasso di rendimento (return) sul totale dell’attivo di un’impresa (asset). È uno degli indici di bilancio di più frequente utilizzo nell’analisi di redditività aziendale. Si ottiene dal rapporto tra l’utile netto e il totale dell’attivo. Il ROA è un indicatore di efficienza nell’uso delle risorse a disposizione dell’impresa per produrre utile.

In sostanza il ROA esprime il rendimento delle attività di un’azienda.

Definizione del ROE

Dalla Treccani si legge questa definizione

Il ROE (return on equity), che mette a confronto l’utile dell’esercizio con il patrimonio netto, valutando dunque la capacità di remunerazione del capitale. Si ottiene moltiplicando il ROA per la leva finanziaria.

In sostanza il ROE esprime il rendimento del capitale.

Definizione del ROI

Dalla Treccani si legge questa definizione

ROI (Return On Investment) Tasso di rendimento (return) sul totale degli investimenti (investment) di un’impresa.

In sostanza il ROI esprime il rendimento degli investimenti.

Le 3 migliori azioni del Ftse Mib per ROA, ROE e ROI

Il metodo utilizzato per sceglierle è molto semplice per ogni indicatore abbiamo considerato le prime 3 azioni assegnando un punteggio di 3 punti alla prima, 2 alla seconda e 1 alla terza. Dopo di che abbiamo sommato i valori e ottenuto il punteggio complessivo.

Per il ROA la classifica recita come segue: Pharmanutra, RAI Way e Moncler. Per il ROE, invece, Azimut, RAI Way e Ferrari. infine, per il ROI Azimut, Pharmanutra e Saras. Il migliore titolo per ROA, ROE e ROI, quindi, è Azimut seguito da Pharmanutra e RAI Way. Qui di seguito riportiamo la tendenza in corso utilizzando il metodo dell’incrocio delle medie.

Titolo Azimut

Secondo le medie, il titolo è saldamente impostato al rialzo e una durata così lunga non si vedeva dall’agosto del 2021. Anche lo SwingTrading Indicator è impostato al rialzo.

Titolo Pharmanutra

Al momento il trend sul titolo è molto incerto e si susseguono senza sosta continui segnali rialzisti e ribassisti a seguito di incroci delle medie. La scelta migliore, quindi, potrebbe essere di attendere che parta un nuovo trend direzionale prima di entrare in posizione.

Titolo RAI Way

Dopo una lungo rialzo, da circa 2 mesi le azioni stanno attraversando una fase laterale dove si susseguono senza sosta continui segnali rialzisti e ribassisti a seguito di incroci delle medie. La scelta migliore, quindi, potrebbe essere di attendere che parta un nuovo trend direzionale prima di entrare in posizione.

