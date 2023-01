Non sai come abbinare i vestiti? Tranquillo, ci pensa un’app al posto tuo e rimarrai a bocca aperta!

Chi dice donna, dice danno. Ecco, noi vorremmo cambiare questa frase in “chi dice donna dice ritardo”. Sì perché le donne sono famose per la cura e l’attenzione che ci mettono nello scegliere gli abbinamenti di vestiti, per essere impeccabili e curate in ogni momento. E questo, puntualmente, si traduce in lunghi minuti spesi a contemplare il guardaroba. Un armadio pieno di roba porta sempre e comunque alla famosa esclamazione “non ho nulla da mettermi!”. E se si potesse delegare quest’ardua decisione ad un’applicazione? Oggi ve ne mostriamo tutti i vantaggi.

Potrai dire addio al tempo perso a scegliere vestiti e colori da abbinare nell’armadio, perché grazie all’idea di un’imprenditrice inglese, la risposta la troverà una semplice applicazione per smartphone.

Come vestirsi bene con ciò che si ha

L’applicazione che ti solleva dall’arduo compito di decidere gli abbinamenti per gli outfit nasce da un’idea di Bianca Rangercroft, imprenditrice inglese che ha saputo cogliere i vantaggi del digitalizzare il guardaroba di ogni donna. Una volta scattate le foto dei tuoi vestiti, quest’app diventerà il tuo catalogo digitale da sfogliare. Ma l’applicazione non si limita a questo. Oltre a permetterti di avere sempre sott’occhio tutto il tuo guardaroba, ti suggerirà tutti i migliori abbinamenti da realizzare. In questo modo, avrai l’impressione di indossare look sempre nuovi, sfruttando quei capi che a volte dimentichi persino di avere nell’armadio. Così facendo, potrai dare nuova vita anche ai tuoi capi più vecchi (i vestiti vintage degli anni ’70 stanno tornando di moda), scelta sostenibile per risolvere il problema dello spreco. Scoprirai che non ti servono nuovi capi superflui, perché tutto quello che ti occorre per un look da urlo, lo hai già nell’armadio. L’app si chiama Whering e, scaricandola e registrandoti, potresti aver risolto una volta per tutte il dilemma atavico che affligge le donne da generazioni: “cosa mi metto?”.

Non sai come abbinare i vestiti? Ecco l’app anche per gli uomini

E per gli uomini? Esistono altre app che si adattano perfettamente alle esigenze di un pubblico maschile, come nel caso di Smart Closet. Questa applicazione funziona esattamente come Whering e permette inoltre di accedere ai look più trendy del momento per trovare la giusta ispirazione nella scelta dell’outfit. Potrai condividere gli outfit più riusciti con la tua community o sulle pagine social.

Quest’app in particolare ha anche la funzione di programmazione giornaliera dei look, anche per quando sei in viaggio. In una società che ci vuole in movimento, meglio non perdere tempo dietro a un armadio. Se non sai come abbinare i vestiti, lascia che ci pensi un’applicazione al posto tuo. D’ora in avanti, il tuo unico dovere sarà sfoggiare con classe ed eleganza i look scelti per te dalla tecnologia.