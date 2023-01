La giornalista Rai Maria Rosa Monaco conduce lo speciale Bergamo Brescia come Capitale Italiana della cultura. News e curiosità

Domani inizia l’avventura di Bergamo Brescia come Capitale Italiana della cultura per il 2023. Le due città lombarde prendono il testimone dalla campana Procida, che si è fregiata del titolo fino a pochi giorni fa.

È la prima volta che il riconoscimento viene assegnato a due città insieme: la scelta è nata nel periodo più nero della pandemia, come simbolo di riscatto e segnale di speranza per questi territori così colpiti dal Covid.

L’importanza dell’evento è rappresentata dalla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia di inaugurazione che si terrà in contemporanea al teatro Grande di Brescia e al Donizzetti di Bergamo.

La Rai seguirà l’evento con una diretta su Rai 3, a partire dalle 16.45, curata dalla Tgr.

A condurre lo speciale la giornalista Rai Maria Rosa Monaco, volto di punta delle trasmissioni del mattino della Tgr Buongiorno Italia e Buongiorno Regione su Rai 3 e del telegiornale della sera della Tgr Lombardia

Cosa vedranno i telespettatori venerdì pomeriggio?

Sarà uno spettacolo in cui gli interventi istituzionali si alterneranno a intermezzi musicali in un’unica cerimonia su due palcoscenici, perfettamente godibile in diretta televisiva. Noi, come accade anche per la Prima della Scala, accompagneremo i telespettatori nell’introduzione iniziale all’evento – in attesa dell’arrivo del Presidente Mattarella – e alla fine per i commenti conclusivi.

Oltre alle conduzioni di trasmissioni e tg, ti stai dedicando sempre più ai grandi eventi: prima il Prix Italia, il concorso internazionale della Rai, ora l’inaugurazione della Capitale della Cultura 2023

Devo dire che mi piace molto: in un’epoca di informazione on demand e strapotere dei social, credo che la televisione – e soprattutto il servizio pubblico – mantenga il suo ruolo imprescindibile proprio nella liturgia dei grandi eventi in diretta.

Siamo all’inizio di un nuovo anno, e non solo per la Capitale della Cultura: progetti e obiettivi per questo 2023?

Restando in tema, sarei felice di poter seguire in diretta altri grandi eventi nazionali. L’anno da Capitale di Bergamo Brescia sarà una bella avventura anche per noi che ne seguiremo le sfide e i progetti per i prossimi mesi. Sono poi molto affezionata alle trasmissioni del mattino che conduco da anni e al telegiornale della sera, e per ora continuerò con questi impegni anche per il 2023.

Cosa invece ti lasceresti volentieri alle spalle dell’anno appena trascorso?

Senza dubbio la guerra in Ucraina: ricordo ancora la mattina del 24 febbraio quando in apertura di trasmissione a Buongiorno Italia, ho dato in diretta la notizia dell’invasione. Ecco, un bel regalo per l’anno nuovo sarebbe poter dare l’annuncio della pace in quel paese martoriato.

Lettura consigliata

