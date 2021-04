Con la primavera arrivano anche molti cattivi odori principalmente dalle scarpe, il sudore si trasforma in una puzza insopportabile. Ma ecco un sorprendente rimedio per eliminare il cattivo odore dalle scarpe a cui nessuno pensa e commette questi errori che danneggiano la pelle dei piedi e le scarpe. Ma come è possibile eliminare il cattivo odore delle scarpe in modo naturale? Ci sono tantissimi rimedi per farlo ma uno in particolare è molto efficace. Scopriamo di cosa si tratta.

Sorprendente rimedio per eliminare il cattivo odore dalle scarpe a cui nessuno pensa e commette questi errori

La causa del cattivo odore si manifesta quando le calzature trattengono maggiormente il sudore dei piedi. Purtroppo, il più delle volte anche lavando i piedi il cattivo odore permane. Lo stesso è per le scarpe, non è facile eliminare il puzzo.

Gli errori più comuni si commettono nel lavaggio e nell’asciugatura delle scarpe. Quindi, ecco alcuni consigli utili per lavare le scarpe nel modo corretto e con un semplice trucco.

Come lavarle? In lavatrice o a mano?

L’effetto immediato per togliere il cattivo odore si ottiene lavando le scarpe in lavatrice, il risultato migliore si ha con quelle di tela. Utilizzare un sapone delicato e facendo attenzione ad usare un ammorbidente di qualità (consigliato quello naturale). Inoltre, è consigliato effettuare un doppio risciacquo. Il lavaggio deve essere effettuato a basse temperature.

Per il lavaggio a mano, invece è consigliato utilizzare un vecchio spazzolino per i denti e pulire le parti interne sfregando sul tessuto. Poi si consiglia di lasciare le scarpe in aceto e acqua per circa una mezz’ora.

È fondamentale che le scarpe siano ben asciutte prima di indossarle. Il segreto per farle asciugare bene è utilizzare un foglio di giornale appallottolandolo all’interno delle scarpe. Questo trucco permetterà di risparmiare molto tempo e non genera il cattivo odore. Questo perché la carta di giornale è assorbente. Le scarpe, in questo modo, saranno profumate e pronte all’uso.

Nel prossimo articolo spiegheremo come non lavare le scarpe e togliere il cattivo odore, un rimedio efficacissimo.