Eccole, le ultimissime statistiche che riguardano gli italiani in ferie. Rispetto agli ultimi due anni, sarebbero aumentate le prenotazioni e le presenze del 20%. Grazie ovviamente anche al ritorno del turismo internazionale, senza russi, ma con la forte ripresa di svizzeri e tedeschi. Per quanto riguarda gli italiani invece, moltissimi avrebbero dichiarato di preferire delle minivacanze a quelle tradizionali di una settimana o due. Non solo per un discorso economico, ma anche per avere la possibilità di vedere più posti, un po’ come fanno molti visitatori d’Oltralpe. Parlando proprio di vacanze in posti diversi, c’è una meta che sta spopolando anche tra gli italiani. Vicina, alternativa ed economica, similmente alle due capitali che vedremo in questo articolo. Che, non sono propriamente vicine, ma il turismo internazionale le sta eleggendo a mete preferite.

Perché tanti turisti stanno visitando Tallin

In una recente indagine internazionale, Tallinn, capitale dell’Estonia, affascinante Paese che si affaccia sul Mar Baltico è stata inserita tra le città più in voga. Non solo per le sue bellezze artistiche, ma anche per la piacevolezza e l’efficienza dei suoi servizi. Il turista che arriva qui non spenderebbe infatti cifre astronomiche negli spostamenti dall’aeroporto all’hotel. Non si troverebbe continuamente immerso in traffico caotico e pieno di smog. Ha la possibilità di fare shopping e assaggiare la cucina locale senza essere depredato. E, soprattutto, non avrebbe la paura di girare per le strade di sera con il pensiero della microcriminalità. Infatti, tra i punti di forza di questo stato emergente, anche l’attenzione e gli investimenti del Governo in materia di sicurezza, soprattutto del turista.

Le 2 capitali low cost per una vacanza last minute senza la folla

Assieme a Tallin e Vilnius, nelle cosiddette “capitali baltiche”, sta prendendo sempre più piede la bellissima Riga, capitale della Lettonia. Già punto di riferimento per la cultura internazionale, questa affascinante città è considerata una delle più belle dell’intero Est europeo. Secondo i dati del turismo internazionale, prima dello scoppio della Pandemia, Riga era la città europea con la più alta percentuale di nuovi arrivi. Con cifre impressionanti: quasi il + 300%.

Piccola ma dal cuore grande

Questo piccolo ma delizioso gioiello medievale, che però fa respirare al turista un’atmosfera giovane e internazionale. Poco conosciuta dagli italiani, sarebbe invece apprezzata come una delle città più romantiche in assoluto al Mondo. Le 2 capitali low cost del momento che potrebbero davvero sorprenderci con la loro bellezza e la loro economicità.

