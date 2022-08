Seconda settimana di agosto e moltissime persone sono ancora in ferie. Secondo le stime delle associazioni di categoria, però quest’anno, sarebbero stati in aumento i turisti nei mesi di giugno e luglio. Approfittando, magari di quelle mete low cost, che hanno permesso delle vacanze davvero al top. Mete che potremmo tenere in considerazione per un prossimo fine settimana, prima che si chiuda la stagione estiva. Seconda settimana di agosto che ci porterà poi velocemente alla ripresa del lavoro. Con alcuni segni zodiacali, come Ariete e Sagittario, chiamati a probabili svolte proprio in campo professionale. Tuffiamoci comunque nell’oroscopo di questa settimana, andando a vedere chi c’è sul podio dei fortunati.

Continua il momento favorevole della Vergine

Momento ancora positivo per i nati dal 24 agosto al 22 settembre. Venere appoggia incondizionatamente sia i single che le famiglie. Soprattutto coloro che sono alla ricerca dell’anima gemella, potrebbero iniziare un momento d’oro, destinato a durare almeno per tutto settembre. Ma c’è soprattutto Giove nel cielo della Vergine a suggerire la tattica da seguire. Chi è in fase lavorativa e non è placidamente in ferie, potrebbe ricavarsi davvero delle belle soddisfazioni. Le stelle, infatti, sarebbero molto propense a concedere soddisfazioni economiche anche di un certo rilievo.

Soldi in arrivo e super inizio di settimana per questi 3 segni

Ecco finalmente riaffacciarsi sul podio, il segno protagonista assoluto del 2021, il Leone. Venere si è appena avvicinata, innescando un vero e proprio clima di fascino e mistero attorno a questo segno. Buonissime le prospettive per le coppie che stanno programmando il loro futuro. A livello lavorativo, nonostante qualche trappola lungo il cammino, l’immediato futuro sembrerebbe davvero radioso. Soddisfazioni in campo professionale che non si limiteranno a delle pacche sulle spalle e a dei complimenti. Potrebbero arrivare aumenti di stipendio e nuovi scatti e responsabilità.

Cielo promettente per lo Scorpione ma con molta cautela

Soldi in arrivo e super inizio di settimana decisamente promettente anche per lo Scorpione. Attenzione, però che agosto non dovrebbe essere il mese giusto per questo segno. Come avevamo visto anche in precedenza, eccezion fatta per questa settimana. Soprattutto liberi professionisti e lavoratori indipendenti potrebbero trovare soluzioni e argomentazioni molto interessanti. A patto però di scegliere soci e collaboratori giusti e soprattutto di non fare il passo più lungo della gamba. Giove, infatti è pronto a sostenere gli audaci, ma non gli scapestrati.

Lettura consigliata

