Lazza, Madame e Mara Sattei: chi cura il loro look e i suoi 3 segreti di stile da seguire

Quando ci guardiamo allo specchio la mattina decidiamo cosa indossare. A volte dobbiamo mettere dei capi particolari per il lavoro e diamo sfogo alla fantasia nel tempo libero. Si può scegliere di seguire la moda o di creare il nostro stile in base al fisico o ai gusti personali. Alcuni personaggi famosi sono facilitati in questo dal lavoro dei consulenti. Scopriamo il fashion stylist di alcuni noti cantanti e qualche prezioso consiglio da seguire.

Molti decenni fa si ascoltava la musica solo attraverso i grammofoni e i giradischi. Si poteva fantasticare sui tratti fisici di chi cantava oppure rare volte gli artisti apparivano su qualche giornale. Con l’avvento della televisione e delle riviste il volto delle star divenne più familiare. Anche grazie ai “musicarelli” e a programmi come Canzonissima o Studio uno i cantanti si facevano conoscere oltre al Festival di Sanremo.

In tempi più recenti si sono diffusi i videoclip, permettendo a molte più persone di vedere i loro idoli. Non solo i ragazzini ma anche giovani e adulti spesso sognano il loro successo e ammirano il loro look. Si cerca anche di imitarlo, magari con capi meno costosi.

Ci sono artisti molto amati diventati anche icone di stile. Dietro la loro immagine c’è un lungo lavoro. Uno dei più richiesti fashion stylist e art director è Simone Furlan.

Lazza, Madame e Mara Sattei: chi cura il loro look e come lavora

Nato a Milano nel 1992, Furlan si avvicina al mondo della musica presto, prima come fan e coltivando la passione per il canto insieme a quella per la moda. Come ha dichiarato in molte interviste, alcuni artisti con cui collabora sono diventati suoi amici. Creare un’intesa umana e intellettuale renderebbe più facile il suo lavoro.

Per il Festival di Sanremo, programmi TV come X Factor, shooting fotografici e copertine di dischi, Furlan farebbe un intenso lavoro di ricerca, Si ispira di solito alla personalità del cantante e ai suoi brani. Tra i tanti personaggi con cui collabora citiamo Madame, Mara Sattei e anche Lazza.

Nel look confluiscono, quindi, tanti elementi, anche l’arte visiva. Per ogni progetto vengono contattati poi i brand di moda, gli hairstylist e i truccatori.

Per Sanremo 2023 Madame ha indossato Off-White, la Sattei Armani Privé, mentre Lazza ha indossato capi Missoni e Cartier.

3 consigli di moda da seguire

Lazza, Madame e Mara Sattei: chi cura il loro look è quindi un giovane appassionato di musica e di moda.

Avere a disposizione un fashion stylist renderebbe più semplice la vita anche di chi fa un altro lavoro. Qualche consiglio però potrebbe servire.

Su Instagram Simone Furlan, ad esempio, ha parlato di 3 cose importanti nello styling in una clip girata per Benetton. La prima sarebbe quella di abbinare i colori osando anche i contrasti forti.

La seconda riguarda il gilet, che va bene per il giorno e la sera.

Furlan, infine ha parlato della camicia. Questo capo versatile non dovrebbe mancare mai nel nostro armadio. La camicia ci permette infatti di creare look semplici o sofisticati.