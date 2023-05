Wall Street dovrebbe salire da ora in poi-proiezionidiborsa.it

Dopo che fra il 24 e il 26 maggio Nasdaq e S&P 500 hanno segnato nuovi massimi annuali, dovrebbe essere lecito qualche giorno di rifiatamento. Non molti, e forse già da oggi si potrebbe ripartire. Siamo a fine mese, e solitamente il cosiddetto effetto TOM (ultimi giorni del mese) porta a giornate positive, o laterali positive. A parer nostro non ci dovrebbero essere scossoni al ribasso, ma le probabilità sia di breve termine, che di lungo, sono al rialzo. Wall Street parte al rialzo o scende di nuovo?

Le previsioni che non si avverano

Ci sono previsioni e previsioni. Quelle senza alcun fondamento, e quelle invece basate su criteri statitici. Molti senza alcun motivo, nemmeno legato a regole economiche, e ai grafici e criteri dettati dalla serie storiche, continuavano a proiettare ribassi da ecatombe. Recessione alle porte! Questo era ed è il motto, frattanto gli indici azionari americani veleggiano su nuovi massimi. La storia infatti dice che in un regime di tassi al rialzo, le probabilità sono che i prezzi azionari possano salire, e che la paura dovrebbe fare novanta solo nel caso che verranno tagliati i tassi. Gli indicatori predittivi e contingenti invece al massimo proiettano all’orizzonte un mero rallentamento, un atterraggio morbido dell’economia. Frattanto tutto sembra proiettare che l’epoca dei tassi al railzo, possa essere giunta al termine per un bel pò. Il petrolio che è un buon indicatore di inflazione e surriscaldamento, ha disegnato da settimane un pattern ribassista.

Non ci vorremmo sbagliare, ma come confortato dalle serie storiche che vedono una elevata probabilità che il minimo del decennio psosa essere stato segnato, riteniamo che siamo all’inizio di un Toro pluriennale. La nostra view che vedeva dal 2021 un minimo rilevante entro il marzo del 2023, viene quindi confermata e rimarcata. Questo fino a che non ci sarà prova contraria dai prezzi, con rottura di supporti rilevanti su base mensile.

Torniamo al breve termine.

Wall Street parte al rialzo o scende di nuovo?

Ieri i mercati americani si sono mossi in laterale negativo. Il percosro campione prevede che entro oggi si dovrebbe ripartire al rialzo. Vera forza dovrebbe essere espressa fra domani e venerdì.

La giornata di contrattazione di martedì 30 maggio maggio si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.093,34

Nasdaq C.

12.975,69

S&P500

4.205,45.

Il rialzo dovrebbe continuare nei prossimi 3/4 giorni se in chiusura di seduta giornaliera non verranno perforati al ribasso:

Dow Jones

32.586

Nasdaq C.

12.415

S&P500

4.109.

