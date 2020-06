IMU 2020 c’è chi è esente dal pagamento di questa tassa. Concluso il lockdown molte persone sono tornate in strada. Dopo due mesi chiusi in casa la voglia di uscire era forte. Con la pandemia in corso il governo italiano ha cercato il più possibile di venire incontro ai propri cittadini. Tantissimi i bonus, i fondi richiesti e le iniziative messe in campo. Il governo ha acconsentito allo slittamento o cancellazione di varie imposte.

IMU 2020. Il nome rimane lo stesso ma la sostanza cambia. Tasi e IMU saranno accorpate in una solo tassa chiamata IMU. È stato eliminato un nome ma la tassa verrà pagata lo stesso. Il 16 giugno sarà l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. Entro quella data sarà necessario pagare la prima rata relativa all’IMU 2020. Il saldo finale è previsto per il 16 dicembre 2020. Bisogna fare molta attenzione alla scadenza perché chi pagherà in ritardo, avrà degli interessi da pagare.

Non tutti hanno l’obbligo di pagare l’IMU. Coloro che detengono un solo immobile adibito ad abitazione principale non dovranno pagare nulla. Questo bene immobiliare però, non deve rientrare nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 non pagano l’IMU solo se pertinenza dell’abitazione principale. Sono invece obbligati a pagare l’IMU tutti coloro che possiedono seconde abitazioni, concessionari di aree demaniali, possessori di immobili in affitto ed infine, terreni.

Ma c’è una novità

Il decreto rilancio prevede che siano esentati dal pagamento tutti coloro che sono possessori di immobili adibiti a strutture ricettive e turistiche. La novità arriva per tutto il 2020 poiché il governo ha deciso di aiutare il settore del turismo duramento colpito dalla crisi da coronavirus. Secondo i dati dell’Istat il turismo ha prodotto un fatturato che oscilla tra i 50 e i 60 miliardi di euro nel 2019.

Quindi se siete in possesso di strutture turistiche come alberghi, rifugi in montagne o altro informatevi bene che per questo 2020 avete una tassa in meno da pagare.