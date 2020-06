Pulire il forno senza usare detersivi è possibile? Tutti i trucchi che ancora non conoscete. Questo perché pulire il forno è un’operazione molto delicata. Cuciniamo le migliori leccornie lì dentro. E vogliamo che sia pulito e, soprattutto, igienizzato. Ma non sempre ci possiamo fidare dei detersivi. A meno che non siamo clienti di fiducia, non sappiamo quali prodotti chimici contengano. Ecco perché vi proponiamo questo articolo. Qui troverete tutti i rimedi naturali per pulire il vostro forno. Soprattutto, per pulirlo in sicurezza.

Quindi, pulire il forno senza usare detersivi è possibile? Sì, ed ecco tutti i trucchi che ancora non conoscete.

Pulire il forno con bicarbonato, acqua e sale

Ormai sappiamo che il bicarbonato è nostro amico. E l’acqua e il sale non sono da meno. Se volete pulire il forno con dei rimedi naturali, questo è sicuramente uno dei migliori. Prendete una tazza di acqua, una di sale e una di bicarbonato e mescolate. Con una spugna, passate il composto all’interno del forno. Lasciate agire per un’ora, e poi risciacquate. Il forno sarà brillante, e addio i cattivi odori!

Sale e aceto

Anche l’aceto, mischiato con il sale, può essere un ottimo alleato. Mescolate 4 cucchiai di sale in un bicchiere di aceto e poi spruzzateli sulle pareti del forno. Dopo mezz’ora, eliminate il tutto con una spugna. Non crederete ai vostri occhi!

Acqua e limone: l’accoppiata vincente

Sappiamo che acqua e limone sono perfetti per dimagrire. Un’accoppiata davvero vincente. Ma sapevate di poterli usare anche per pulire il vostro forno? Ebbene sì, è possibile. Spremete tre limoni e mettete il succo in mezzo bicchiere di acqua. Riponete poi il composto in una pirofila e posizionate il tutto nella parte bassa del forno. Accendete il forno a 150 gradi per circa mezz’ora. Lasciate raffreddare l’elettrodomestico e passate sulle pareti un panno. Non rimarrete delusi!

Insomma, se vi stavate chiedendo: “Pulire il forno senza usare detersivi è possibile?”, ora avete visto tutti i trucchi che ancora non conoscete. Questi rimedi naturali saranno utilissimi e non potranno far altro che rendervi soddisfatti!