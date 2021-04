I capelli grassi sono un problema che può metterci in grande imbarazzo. Le abbiamo provate tutte, shampoo e balsamo di ogni tipo e prezzo, ma il problema persiste. Crediamo sia congenito, sia una qualità purtroppo irrinunciabile del nostro capello, fino a scoraggiarci. Ma la verità non è questa: esiste sempre un rimedio, anche nei casi più disperati. Oggi parleremo proprio di un modo infallibile per prenderci cura dei cuoi capelluti più difficili. Laviamo i capelli grassi con questo miracoloso balsamo della nonna e stiamo a guardare che incredibile cambiamento a costo 0.

Quali sono le cause

I capelli grassi hanno una causa ben precisa, spiegabile a livello fisiologico, che si chiama sebo. Il sebo è una sostanza prodotta da ghiandole sottocutanee, dette precisamente sebacee. Queste ghiandole sono molto presenti lungo tutta la calotta cranica e il loro compito, in verità, è quello di proteggere la nostra pelle. Il sebo infatti è un olio naturale necessario per la salute del capello. Il problema è quando ne viene prodotto troppo, provocando il tipico effetto del capello unto e grasso. Le motivazioni possono essere varie: da cause ormonali a cause esterne come stress, alimentazione e inquinamento ambientale. Per far fronte a tutte queste problematiche dobbiamo in primis chiederci se stiamo mantenendo uno stile di vita sano. Poi, possiamo agire direttamente sul capello con questo rimedio.

Uno shampoo contro i capelli grassi può arrivare a costare anche 130 euro. Prima di spendere tanto, dobbiamo provare a lavare i capelli con questo incredibile rimedio della nonna. Si tratta di una lozione fatta in casa che ha bisogno di pochissimi ingredienti. Vediamo insieme come prepararla.

Prepariamo una normale camomilla, magari abbondando con l’acqua e mettendo in infusione due bustine invece che una. Ora aggiungiamo del succo di limone abbondante e due cucchiai di bicarbonato. Facciamo raffreddare la lozione e usiamola come fosse una crema per capelli a fine lavaggio. Lasciamo agire la crema per qualche minuto, prima di risciacquare. Perseveriamo nell’utilizzo e restiamo a guardare l’incredibile risultato.