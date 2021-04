Le azioni Carel Industries potrebbero triplicare il loro valore ma da circa un anno non riescono a trovare la loro direzione. Da circa un anno, infatti, le quotazioni si stanno muovendo all’interno canale laterale individuato dai livelli. 15,26-20,30 euro.

Per capire da che parte si potrebbero muovere le quotazioni partiamo da un fatto. Il valore dell’azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 5.28 volte le vendite societarie, è relativamente elevato. Questa sopravvalutazione è anche confermata dall’unico analista che copre Carel Industries. Il consenso, infatti, è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione di circa il 10%.

Le azioni Carel Industries potrebbero triplicare il loro valore ma da circa un anno non riescono a trovare la loro direzione: Le indicazioni dell’analisi grafica

Carel Industries (MIL:CRL) ha chiuso la seduta del 12 aprile a 18,90 euro in ribasso dell’1,56% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni si stanno avvicinando alla forte resistenza in area 19,52 euro (I obiettivo di prezzo) che già in passato ha fermato l’ascesa dei prezzi.

Le prossime settimane, quindi, saranno decisive per capire cosa accadrà nel medio/lungo periodo. Nel caso in cui si prosegua al rialzo gli obiettivi sono quelli mostrati in figura con un potenziale rialzista del 50% rispetto ai livelli attuali. In caso contrario non è da escludere un ritorno in area 15 euro.

Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono saldamente rialzisti.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Come accennavamo all’inizio di questo report, nel lungo periodo le quotazioni si stanno muovendo in un amplissimo trading range individuato da 15,26-20,30 euro. Solo una rottura in chiusura mensile di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

È interessante notare che nel caso in cui venga raggiunta la massima estensione rialzista le quotazioni di Carel Industries potrebbero triplicare il loro valore.

Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero tornare in aera 8 euro.

