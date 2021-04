Con l’arrivo della bella stagione, le occasioni per fare un bel barbecue si moltiplicano.

Una delle verdure grigliate più apprezzate, sono i peperoni. Conditi magari con un trito fine di aglio, prezzemolo e peperoncino, olio, sale e pepe.

Quasi tutti amano i peperoni grigliati, ma il motivo per cui non si mangiano così spesso, non è certo la difficoltà nel cuocerli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Difatti, si può ottenere lo stesso risultato, mettendo i peperoni in forno o facendoli al cartoccio.

Il problema è un altro: sbucciarli.

Ci vuole sempre troppo tempo e ci si sporcano moltissimo le mani. Da adesso, però, avere in tavola questa prelibatezza sarà molto più facile.

Ecco il trucco semplicissimo per sbucciare i peperoni grigliati in un batter d’occhio.

Cosa serve

L’unica cosa che serve è un sacchetto gelo di plastica, oppure un contenitore ermetico o un vaso di vetro con tappo.

Come fare

Appena il peperone è ben grigliato, metterlo subito, ancora bollente, nel sacchetto gelo e chiuderlo bene. Altrimenti si può mettere in un contenitore qualsiasi, basta tapparlo immediatamente.

Dopodiché basta aspettare dieci minuti, il tempo che il peperone si stemperi.

A questo punto, molta della pelle bruciata sarà già venuta via da sola. Quella che resta si potrà rimuovere con estrema facilità.

Questo metodo è una svolta per tutti gli appassionati di peperoni. Provare per credere.

Ecco il trucco semplicissimo per sbucciare i peperoni grigliati in un batter d’occhio.

Facile ricetta alternativa

Invece di preparare i peperoni grigliati tradizionalmente, si può provare un condimento alternativo.

Basterà tritare un po’ di menta fresca e unirla a olio, sale, pepe, un pochino di zucchero e un goccio di aceto di vino.

Il risultato sarà molto gustoso e inaspettato.

Dunque, non resta che provare questo trucco per sbucciare i peperoni grigliati, da gustare con questo nuovo condimento.

Buon appetito.