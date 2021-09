La lavatrice che puzza è uno dei misteri più difficili da risolvere. Utilizzare detersivi e ammorbidenti profumati dovrebbe già essere garanzia di un ottimo risultato finale, e allora perché si crea questo problema?

Partiamo dicendo che la puzza della lavatrice può avere origine da diversi fattori. Il problema può risiedere nelle tubature o nell’acquedotto stesso. In questo caso potrebbe dipendere, ad esempio, da parti di sapone depositato. Altrimenti il cattivo odore della lavatrice potrebbe dipendere anche dalla presenza eccessiva di calcare nell’acqua. In questo caso il calcare si depositerà nel cestello o nelle tubature, provocando lo sgradevolissimo odore.

In queste situazioni potremo risolvere il problema solo contattando un professionista del mestiere. Ma esiste anche un altro fattore da cui potrebbe dipendere il problema, e riguarda la guarnizione. Scopriamo insieme come risolvere questo problema in totale autonomia e risparmiando parecchi soldi.

Lavatrice puzzolente e vestiti maleodoranti saranno un lontano ricordo evitando questo stupido errore che molti commettono

La lavatrice è un tema che interessa moltissimo le persone. Sarà perché tutti la utilizzano, ma anche perché è un piacere indossare capi sempre puliti e profumati. In merito a questo, abbiamo sempre sbagliato a lavare i capi bianchi non aggiungendo questo ingrediente economico e altamente sbiancante.

Se i vestiti puzzano, invece, la colpa potrebbe essere della guarnizione sporca. Per prima cosa ricordiamoci che l’oblò della lavatrice dovrà rimanere sempre aperto quando la macchina non è in funzione. Così faremo asciugare al meglio le parti interne della lavatrice ed eviteremo la formazione di cattivi odori.

In secondo luogo è importante capire come pulire la guarnizione per eliminare al 100% i cattivi odori. In questa parte della lavatrice, infatti, l’acqua tende a ristagnare e a non asciugarsi, generando la puzza tipica dell’umidità.

Come pulire la guarnizione in poche e semplici mosse

Per questa operazione dovremo preparare un composto abrasivo unendo bicarbonato di sodio e qualche goccia di limone. Distribuiamo questa pasta sulla guarnizione, aiutandoci con una piccola spazzola o con uno spazzolino per raggiungere anche i punti più nascosti. Lasciamo agire per circa 10 minuti, quindi rimuoviamo il tutto con un panno. A questo punto eseguiremo un lavaggio a vuoto a 60°, con un bicchiere di aceto per completare il tutto.

Per tenere la guarnizione sempre pulita e priva di cattivi odori, è importante ripetere questa operazione regolarmente, almeno 2 volte al mese. Quasi nessuno pulisce la guarnizione, eppure lavatrice puzzolente e vestiti maleodoranti saranno un lontano ricordo evitando questo stupido errore che molti commettono.

In più ecco come pulire il filtro della lavatrice e garantirle una lunga vita.

