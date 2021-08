Molte persone pensano che la soluzione per restituire un bianco splendente ai propri capi sia trattarli con la candeggina. In realtà questa idea potrebbe rivelarsi profondamente sbagliata.

La candeggina, oltre ad essere un prodotto molto inquinante per l’ambiente, potrebbe danneggiare i capi, rendendoli deboli e ingialliti. Sembra assurdo, eppure è proprio così: spesso la candeggina ci fa ottenere l’effetto opposto a quello sperato.

Infatti, quando i residui di candeggina rimangono intrappolati nei tessuti, a contatto con la luce, o con l’aria, causano l’ingiallimento dei capi.

Per pulire i nostri capi non serve utilizzare prodotti dannosi come questo. Esiste, infatti, un ottimo ingrediente naturale e molto economico che è in grado di far tornare i nostri capi bianchi come appena comprati. Rimarremo sorpresi dall’effetto finale.

Abbiamo sempre sbagliato a lavare i capi bianchi non aggiungendo questo ingrediente economico e altamente sbiancante

Fare il bucato è una delle attività quotidiane di milioni di persone. Ogni volta, però, il risultato è un terno al lotto, soprattutto quando dobbiamo lavare capi che presentano brutte macchie di sporco.

Situazioni come questa capitano spesso, ad esempio, con le tovaglie, anche se pulirle alla perfezione non è più un problema grazie a questo ingrediente che utilizziamo anche in cucina.

Un altro dilemma che coinvolge sempre tantissime persone è come pulire le scarpe in modo semplice e veloce. Anche in questo caso, però, pulirle sarà molto semplice con questo trucchetto per farle tornare come nuove in solo 1 minuto.

Tornando ai capi bianchi, invece, la soluzione per pulirli totalmente e profondamente è il percarbonato di sodio. Questo prodotto non si limiterà a sbiancare i capi, ma li igienizzerà profondamente.

Non lascia tracce e costa pochissimo

Il percarbonato di sodio è il sostituto ecologico e non inquinante della candeggina, sbianca i tessuti, li deterge, ma non è finita qui. Il percarbonato di sodio riesce anche ad igienizzare i capi, funzione molto utile e sentita soprattutto dopo la pandemia di Covid 19. Ecco perché abbiamo sempre sbagliato a lavare i capi bianchi non aggiungendo questo ingrediente economico e altamente sbiancante.

Il percarbonato permette di ottenere ottimi risultati già a 30°, ma il massimo della resa si otterrà con lavaggi a 60°. Per questo motivo, infatti, questo processo non è indicato per i capi più delicati, come pelle e seta, che necessitano di lavaggi delicati.

