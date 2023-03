Lavastoviglie che puzza anche dopo il lavaggio? Ti consiglio questo trucchetto per eliminare il cattivo odore in pochi minuti

Per fare in modo che la lavastoviglie lavi perfettamente è necessario controllarla e pulire tutte le sue parti. Ma alcune volte nonostante queste accortezze, può capitare che il nostro elettrodomestico emani un cattivo odore. Cosa abbiamo dimenticato di pulire? Vediamo quale parte controllare e come eliminare la puzza.

La lavastoviglie è un elettrodomestico ormai presente in ogni casa. Una macchina indispensabile che svolge il lavoro al posto nostro.

Utile non solo perché ci fa risparmiare del tempo prezioso, ma anche perché riduce notevolmente il consumo dell’acqua rispetto al classico lavaggio a mano.

Ma per fare in modo che la lavastoviglie duri il più a lungo possibile, è necessario prendersene costantemente cura. Una macchina in buone condizioni permette anche di avere stoviglie più pulite.

Ecco, quindi, qualche consiglio per mantenere questo elettrodomestico sempre in ottimo stato.

Controlliamo queste parti per evitare problemi alla lavastoviglie

Innanzitutto, è necessario controllare che tutte le parti della lavastoviglie siano ben funzionanti. Ad esempio, i bracci irroratori possono facilmente ostruirsi. Se succedesse questo, l’acqua erogata potrebbe essere non sufficiente. Potremmo ritrovarci, così, con delle stoviglie ancora sporche. Ma controlliamo anche la guarnizione per evitare la formazione delle muffe.

Può anche capitare di aprire lo sportello della lavastoviglie e sentire un cattivo odore. Questo problema è causato principalmente dai residui di cibo e di grasso che si sedimentano nelle zone interne meno raggiungibili.

Per cercare di risolvere il problema possiamo fare un lavaggio a vuoto, ad alta temperatura, utilizzando solo dell’aceto. Questo prodotto aiuta ad eliminare i cattivi odori.

Oppure si può usare del bicarbonato che ha un alto potere sgrassante e pulisce perfettamente.

Lavastoviglie che puzza anche dopo il lavaggio? Diamo un’occhiata al filtro

Ma se usando tutti i rimedi appena descritti il problema persiste, allora controlliamo il filtro. Infatti, un filtro sporco potrebbe essere una delle principali cause del cattivo odore.

Il filtro si trova sul fondo della vasca di lavaggio e serve ad impedire che i residui di cibo finiscano nello scarico e nelle tubature. È molto importante prendersi cura di questa parte della lavastoviglie, perché oltre a provocare dei cattivi odori, la sua mancata manutenzione potrebbe compromettere il funzionamento della macchina.

Pulire il filtro è davvero facilissimo. Ma vediamo come eliminare sporco e grasso, in pochissimi minuti.

Pochi minuti per un risultato eccellente

Per avere accesso al filtro estraiamo il cestello inferiore della lavastoviglie. Una volta rimosso, ecco cosa fare.

Laviamolo con acqua calda e sapone per i piatti. Utilizziamo un vecchio spazzolino per rimuovere eventuali residui di cibo oppure delle incrostazioni. Una volta terminata questa operazione, lasciamo il filtro per 10 minuti in acqua calda e aceto. In questo modo elimineremo anche il calcare. Trascorso questo tempo risciacquiamo, asciughiamolo per bene e riposizioniamolo nella sua sede originaria.

Per evitare i cattivi odori, ricordiamo di compiere questa operazione almeno una volta a settimana.

