2 azioni del Ftse Mib sotto attacco di 3 corvi neri: possibili scenari futuri su Digital Bros e Pirelli

Al termine di una giornata campale come quella del 13 marzo che ha visto la valanga ribassista abbattersi soprattutto sui titoli bancari, 2 azioni del Ftse Mib sotto attacco di 3 corvi neri hanno mostrato segni di cedimento. Stiamo parlando di Digital Bros e Pirelli che, nonostante siano azioni lontane dal settore bancario, hanno subito una brusca battuta di arresto.

Il pattern denominato Three Black Crows

Il Three Black Crows è un pattern delle candele giapponesi che si verifica quando gli orsi superano i tori per tre sessioni di trading consecutive. Il pattern si presenta sui grafici dei prezzi come tre candele ribassiste a corpo lungo con ombre o stoppini corti o inesistenti. Trattasi di un pattern di continuazione che secondo la classificazione di Bulkowski ha un’efficacia del 79%.

Per questo motivo, ci sono elevate probabilità che le 2 azioni del Ftse Mib sotto attacco di 3 corvi neri continuino a scendere anche nelle prossime sedute.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Digital Bros

Il titolo Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 13 marzo in area 19,33 €, con un ribasso del 3,25% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso era ribassista e con la rottura del supporto in area 19,56 € potrebbero essersi aperte le porte per una continuazione fino in area 17,44 €.

Solo l’immediato recupero di area 19,56 € potrebbe favorire l’immediata ripresa rialzista.

Quali scenari sul titolo Pirelli? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 13 marzo in area 4,503 €, con un ribasso del 5,18% rispetto alla seduta precedente.

Il ribasso in corso potrebbe trovare un valido supporto in area 4,438 € e da quell’area ripartire al rialzo. In caso contrario il ribasso potrebbe continuare fino in area 4,134 €.

Letture consigliate

Fra poco si strapperanno di mano i Bitcoin? Potrebbe essere molto probabile

BTP ad un punto di svolta? Arrivato il momento di acquistare?