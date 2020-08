Non è detto che lavarsi continuamente faccia bene alla salute. In America si sta facendo largo un fenomeno sensazionale: l’unwashed. Dietro questo termine americano si cela una grande verità: lavarsi di meno, i vantaggi che non conosci. Dall’altro continente giunge una notizia che lascia a bocca aperta. Riporre saponi e tutto ciò che serve alla cura della pelle ha dei benefici che spesso sottovalutiamo. Non sarà sicuramente la puzza di sudore ad aiutare la pelle ma non lavarsi frequentemente permette una migliore conservazione degli oli naturali della pelle. Questo trend di non lavarsi l’hanno abbracciato varie star americane. Si fanno vari nomi: da Brad Pitt, Russel Crowe, Johnny Depp. In questo periodo di calura estiva il nostro corpo viene più volte sottoposto a lavaggi continui. I motivi inutile ribadirli: odore del sudore e riacquisto di frescura corporea sono alla base di continui lavaggi.

La relazione tra pochi lavaggi e il corpo

Non lavarsi con frequenza come detto consente una migliore conservazione degli oli naturali della pelle. A giocare un ruolo primario un organo fondamentale del nostro corpo umano: l’intestino. Questo organo contiene dei batteri buoni che permettono alle pelle di funzionare meglio con meno lavaggi quotidiani.

Il caso della salvietta umida

Anni fa sul New York Times è apparso un articolo interessante. Un amministratore delegato del gentilsesso di una primaria azienda ha detto di non lavarsi più di 3 volte a settimana. E quotidianamente cosa faceva? Bastava usare una salvietta umida nelle parti intime e sotto le ascelle.

Lavarsi troppo fa male?

Lavare troppo il corpo mette sotto stress la pelle rendendola secca e predisponendola al rischio eczema. I lavaggi frequenti fanno scomparire i batteri. Quest’ultimi hanno un ruolo importante: educano le cellule dell’epidermide a comportarci come antibiotici naturali.

Non lavarsi fa bene?

A seguito di queste deduzioni molti si chiedono se non lavarsi fa bene. Dal punto di vista del corpo abbiamo visto i benefici ma nel contempo non lavarsi sempre permette di risparmiare acqua e prodotti per la pulizia. L’importante è indossare sempre vestiti puliti per non emettere uno sgradito odore. Lavarsi di meno, i vantaggi che non conosci, lasciamo ai lettori la scelta di agire in un senso o nell’altro.