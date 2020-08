Oggi andremo a spiegare come sbiancare naturalmente gli aloni di sudore sotto le ascelle attraverso dei semplici metodi.

Tutti sanno che per rimuovere gli aloni di sudore dei capi bianchi non è una cosa semplice e spesso rischiamo di non riuscirci affatto e di rovinarli con prodotti aggressivi e poi gettarli nell’immondizia.

Tuttavia per eliminare gli aloni si può ricorrere a prodotti naturali, che sono più indicati per questo scopo perché hanno un minor rischio di corrodere i tessuti dei capi di abbigliamento.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come sbiancare naturalmente gli aloni di sudore sotto le ascelle. Quali prodotti scegliere?

Bicarbonato di sodio e aceto

Il bicarbonato di sodio è un prodotto naturale e lo si trova a basso costo nei supermercati e nelle farmacie. Viene usato in cucina, come cosmesi, per disinfettare, per la salute. I suoi usi sono molteplici.

E’ un ottimo sbiancante e riesce a penetrare nei tessuti e rimuovere velocemente le macchie giallastre che si formano sotto le ascelle dei tessuti bianchi.

Preparazione

250ml di aceto;

10g di sale;

210g di bicarbonato di sodio.

Unire questi ingredienti e farli amalgamare fin quando il composto non raggiunge una consistenza pastosa.

Nel frattempo munirsi di una bacinella, riempirla di acqua e aceto. Immergere nell’acqua il capo tenerlo e in ammollo per mezz’ora. Dopodiché strizzarlo per togliere l’acqua in eccesso. Prendere una spazzola, stendere la miscela pastosa sulla macchia gialla e strofinare delicatamente. Lasciare agire il prodotto per circa mezz’ora e poi sciacquare bene a mano . Procedere al lavaggio in lavatrice e le macchie spariranno.

Aceto

L‘aceto è un ottimo sgrassante e igienizzante ed è in grado di eliminare gli aloni lasciati dai deodoranti e dal sudore. Oltretutto scaccia il cattivo odore dai capi di abbigliamento.

Procedimento

Occorre diluire 125 ml di aceto in un litro di acqua . Immergerci il capo e tenerlo in ammollo per circa mezz’ora e poi risciacquare .

Limone

Lo stesso vale per il limone, ottimo per il suo potere sbiancante ed antibatterico. Come l’aceto, è anche in grado di eliminare i cattivi odori.

Procedimento

Al contrario dell’aceto non occorre diluirlo in acqua. ma lo si usa puro. Versare il succo direttamente sulla macchia e lasciarlo agire per un’oretta. Si vedrà la macchia sparire completamente.