Lava il tuo piumone in casa con o senza lavatrice. È facile e risparmi 15 euro

Nel mese di maggio molti cominciano a sistemare il loro piumone in armadio. Prima però va lavato e messo ad asciugare. Vediamo allora come fare questa operazione con o senza lavatrice.

Esistono diversi tipi di piumone sia per quanto riguarda la grandezza che per quanto riguarda l’imbottitura. Ci sono quelli da letto singolo da una piazza e mezza oppure per letto matrimoniale. Per quanto riguarda l’imbottitura invece li troviamo in piuma d’oca e altri di materiale sintetico. Questi ultimi in genere sono i più diffusi anche perché sono più economici rispetto agli altri.

Accorgimenti per lavare quello in piuma d’oca

Questo genere di piumone, a meno che non si notino delle macchie su di esso, si può lavare anche ogni tre anni. Poiché si tratta di un materiale delicato, la prima cosa da fare è consultare l’etichetta e seguire le istruzioni di lavaggio. In genere i piumoni d’oca possono essere lavati in lavatrice e, se fosse possibile, sceglieremo un programma a bassa temperatura per tessuti delicati.

Delicato deve essere anche il detergente che si utilizza, un prodotto naturale come il sapone di Marsiglia liquido. Eviteremo anche di utilizzare la centrifuga perché potrebbe rovinare il tessuto esterno. Inoltre ci preoccuperemo di stenderlo bene e soprattutto in una zona dove passa aria e comunque lontano dai raggi del sole. Però prima di utilizzare la lavatrice puliamo il filtro, per evitare cattivi odori.

Poiché le piume sono un materiale particolare, meglio non lavarlo a mano ma piuttosto rivolgersi a un servizio specializzato. Una volta comunque ben asciutto cerchiamo di conservare il piumone in un sacco che permetta la traspirazione, come di tela, molto importante per evitare che si formino muffe all’interno del contenitore.

Lava il tuo piumone in casa con o senza lavatrice e facilmente

Le trapunte sono fatte in genere di materiale sintetico, ma possono essere anche in piuma d’oca oppure in lana. La composizione di un piumone ne determina anche il prezzo. Le più diffuse sono quelle in fibra sintetica.

Non tutte le lavatrici hanno il cestello abbastanza capiente per poter far entrare una trapunta matrimoniale. Per questa ci vuole un cestello con la capienza di 20 Kg. Se non si può usare la lavatrice sarebbe meglio utilizzare la vasca da bagno, sempre che sia ancora presente in casa. Altrimenti non ci resta che procurarci una tinozza di plastica che possa contenerla tutta, da mettere fuori o nel box doccia.

La prima operazione da fare per tutti i tipi di trapunta è di eliminare per bene tutta la polvere che hanno accumulato durante l’inverno. Poi si mettono nella vasca da bagno che riempiremo con acqua tiepida. Utilizzeremo del sapone di Marsiglia perché è il classico sapone neutro che non contiene agenti aggressivi.

Si comporta perciò in maniera abbastanza delicata verso tutti i capi da lavare. Perciò lava il tuo piumone in casa con o senza lavatrice: è sempre un risparmio.

La si lascia in ammollo per circa mezza giornata in modo che un poco alla volta scarichi la sporcizia accumulata. Si passerà allora alla fase di risciacquo che faremo cambiando l’acqua, fino a quando questa non diventerà limpida. Poi non ci resterà che far uscire l’acqua in eccesso dalla trapunta, sistemarla su uno stendino, da collocare in una zona areata ma non toccata dal sole.

In questo modo le nostre trapunte saranno perfettamente pulite e avremo risparmiato soldi con il servizio di lavanderia, che in genere costa una quindicina di euro.