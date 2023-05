La sedute dell’8 maggio ha visto, all’interno del settore bancario, una sorpresa e due conferme. La sorpresa arriva da Banca MPS che, in un settore dominato dalle solite Banco BPM, BPER Banca e Unicredit, è risultato essere di gran lunga il migliore di giornata. Le conferme da due titoli come FinecoBank e Illimity Bank che continuano nella loro fase di discesa. Possiamo, quindi, riassumere la giornata del settore bancario con un titolo bancario spopola sul Ftse Mib, mentre due continuano inesorabilmente a scendere. Vediamo quale potrebbe essere il futuro di breve termine per queste tre azioni.

Un titolo bancario spopola sul Ftse Mib, quale potrebbe essere il suo futuro secondo l’analisi grafica?

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 8 maggio a quota 2,164 €, in rialzo del 5,82% rispetto alla seduta precedente.

Il rialzo arriva il giorno prima della pubblicazione dei dati relativi al primo trimestre del 2023, ma non deve trarre in inganno. Come si vede dal grafico, infatti, nonostante un rialzo di quasi il 6% le quotazioni rimangono sotto la prima resistenza lungo il cammino rialzista che potrebbe portare verso l’obiettivo più probabile in area 2,5343 €.

Non bisogna, quindi, farsi travolgere dai facili entusiasmi e tenere conto del fatto che tutti gli indicatori sono ancora impostati al ribasso.

Ecco le due cenerentole del settore bancario: FinecoBank e Illimity Bank

Da inizio anno solo due titoli del settore bancario sono in territorio negativo: FinecoBank e Illimity Bank. Del primo ci siamo occupati solo qualche giorno fa con un articolo dal titolo emblematico In una seduta dominata dalle banche Unicredit si conferma il migliori titolo e FinecoBank il peggiore, ci concentreremo, quindi, sul secondo.

Su Illimity Bank tutti gli indicatori sono impostati al ribasso allineati alla tendenza in corso. Come si vede dal grafico, però, la situazione non è drammatica. Da alcune sedute, infatti, le quotazioni si stanno muovendo all’interno di un trading range delimitato dai livelli 6,184 € e 6,451 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare il via a una nuova fase direzionale.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al rialzo, invece, potranno essere calcolati solo a inversione confermata.