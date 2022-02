In questi giorni mezza Italia sta guardando il Festival di Sanremo e segue con passione la competizione canora. Ogni serata vediamo abiti e stili nuovi ed originali che fanno discutere e appassionano.

Dai look più originali di Orietta Berti a quelli più classici delle presentatrici, ce n’è davvero per tutti i gusti. Oggi vogliamo parlare di uno dei look più riusciti di queste prime serate e spiegheremo perché è così azzeccato.

Da questo look potremo prendere ispirazione e copiarne i punti forti. Sì, stiamo parlando di Laura Pausini a Sanremo con un look perfetto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Perché è un look così azzeccato

In passato Laura Pausini si è fatta spesso vedere con look che non la valorizzavano e ne castigavano la bellezza. Colori non in palette e forme di abiti non corretti hanno spesso rovinato la presenza scenica di questa grande artista italiana.

Probabilmente, la cantante si è rivolta ad esperti di armocromia e styling e ha iniziato ad apparire con outfit impeccabili. La nostra cantante, secondo l’analisi del colore, appartiene alla stagione inverno, caratterizzata da una carnagione chiara e capelli scuri, alto contrasto e tratti intensi.

Secondo questa disciplina, chi appartiene all’inverno dovrebbe prediligere colori freddi e scuri, in una palette che va dal viola al blu, passando per il bianco.

L’abito indossato è perfetto, con il suo colore nero blu opaco che fanno presupporre un tessuto pregiato e lussuoso. La forma, poi, è perfetta e mette in risalto i punti forti senza alcuna volgarità o esuberanza.

Osservando il trucco e i colori indossati dalla Pausini sul palco dell’Ariston possiamo dire che ha rispettato queste regole e che l’abito lungo risaltasse i suoi colori naturali e le sue forme.

Laura Pausini a Sanremo con un look perfetto che possiamo copiare così

Anche il make up è assolutamente perfetto, accanto ad un trucco occhi opaco e freddo troviamo un rossetto nude che esalta la sua carnagione bianca.

Non una virgola fuori posto, in questo look che può ispirarci. Che dire dei capelli, di un nero corvino uniforme e freddo che perfettamente si abbina al suo volto.

Se anche noi siamo delle inverno, possiamo prendere spunto dai colori usati. Il make up discreto e semplice non offuscano i colori naturali della cantante, come avrebbero fatto dei colori caldi. Un errore che in molte brune fanno è quello di non rispettare il calore dei colori e usare tinte e make up caldi e poco intensi, andando a rovinare tutto quanto.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo visto se siamo brune quali colori dovremo preferire.