Spesso in una coppia capita un momento in cui dubitiamo della fedeltà del nostro compagno o della nostra compagna. Tutto può nascere da una risposta sospetta o da una serie di informazioni incongruenti. In questi casi, fa sicuramente comodo sapere se c’è davvero da preoccuparsi o se possiamo dormire sonni tranquilli. Il mezzo che potrebbe darci una risposta è anche lo stesso che il nostro partner probabilmente utilizza per tradire. Nei film vediamo che avere un doppio telefono, infatti, a volte non fa presagire niente di buono. Oggi però non è più necessario avere un nuovo dispositivo, basta infatti avere due schede SIM all’interno del telefono che usiamo regolarmente.

Quando passare all’azione

Si dice spesso che “la gelosia è una brutta bestia” ed effettivamente è così per tutte le parti coinvolte. Ecco perché bisogna essere molto cauti con i nostri sospetti. Non è il caso di ingigantire dettagli che possono avere una spiegazione più che plausibile. Quando però tante occasioni ci portano ad avere dei dubbi, allora quello potrebbe essere il momento per un confronto diretto col partner. Potremmo chiedere di vedere i messaggi su WhatsApp per sentirci rassicurati. Se neanche questo funziona e i dubbi non se ne vanno, potremmo cercare di portare allo scoperto questa possibile infedeltà.

Per farlo possiamo controllare se il nostro partner è in possesso di un altro numero e un altro profilo WhatsApp. Infatti, normalmente questo non è possibile e una persona potrebbe sentirsi rassicurata semplicemente vedendo che non c’è niente di sospetto sul profilo che abbiamo controllato. In realtà, pochi sanno che un metodo per avere un ulteriore profilo WhatsApp è assolutamente possibile e alla portata di tutti.

Ecco come capire se il nostro partner utilizza due numeri diversi su WhatsApp e come scoprire se ci tradisce

Innanzitutto, controlliamo su Internet se il modello del telefono del nostro partner ha la possibilità di inserire due SIM all’interno. Oramai, la maggior parte dei cellulari lo consente e dobbiamo quindi passare alla fase successiva. Conosciamo il suo numero di lavoro? Se non l’abbiamo già fatto, salviamolo sul cellulare e clicchiamoci sopra. Così, ci appariranno i dettagli e saremo in grado di vedere se quel numero è collegato a un profilo WhatsApp, perché in quel caso apparirà accanto la relativa icona. Ecco come capire se il nostro partner ha un secondo numero sull’app. Infatti, esiste un’altra applicazione chiamata WhatsApp Business, a cui si può collegare il numero di lavoro.

A questo punto, con una scusa possiamo provare a chiedere al nostro partner se utilizza WhatsApp anche per lavoro. Se la risposta è no, e noi sappiamo bene che non è così, allora potremmo avere motivo di preoccuparci.

Qualora poi volessimo andare oltre, potremmo “testare” la persona chiedendo a un’amica di flirtare con il nostro partner utilizzando proprio quel profilo di WhatsApp Business. Se però anche così non scopriamo niente, la cosa più giusta da fare è confessare i nostri sforzi al nostro partner. Vedere la nostra ansia potrebbe portare entrambi ad affrontare la questione in modo sano e maturo.

