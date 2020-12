Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Spesso, diete assai restrittive e la conduzione di un’attività fisica abbastanza costante non sono sufficienti per perdere qualche chilo. Non si tratta di una questione puramente estetica, poiché raggiungere il peso forma ideale è espressione di un corpo perfettamente in salute. Una buona alimentazione e dello sport possono non essere abbastanza, perché l’aumento di peso potrebbe essere causato dall’azione che si compie più volte al giorno.

Mantenere il corpo idratato è fondamentale

Non bere la giusta quantità d’acqua pregiudica in maniera importante la salute dell’individuo. Non bere abbastanza può essere semplicemente il motivo per cui si mette su qualche chilo di troppo. Questo naturalmente accade perché è frequente scambiare lo stimolo della sete, che riceve la propria mente, con quello della fame. Si verifica che il corpo necessita del giusto livello d’idratazione, ma gli stimoli per sopperire a questa mancanza possono confondersi con la fame.

D’altronde ogni nutrizionista o esperto in materia, consiglia sempre di accompagnare la dieta al giusto apporto di liquidi di cui necessita il corpo. La quantità ideale di acqua varia tra uno e due litri al giorno circa, sempre in base alle proprie caratteristiche ed esigenze. Bere acqua è assolutamente fondamentale.

Il motivo per cui questo accade

L’aumento di peso potrebbe essere causato dall’azione che si compie più volte al giorno: bere acqua, ma non abbastanza. Idratarsi gioca un ruolo fondamentale anche sul peso. Ulteriore dimostrazione di ciò proviene dal fatto che in condizioni d’obesità il grado d’idratazione è assai esiguo rispetto a condizioni di sportività.

L’acqua sembra poter influire anche sul metabolismo e sull’eliminazione delle tossine dal corpo.

La disidratazione non ne favorisce l’espulsione, determinandone un accumulo pericoloso per la salute e che presenta effetti tutt’altro che dimagranti.

Bere acqua è una vera esigenza per il proprio organismo e deve costituire, necessariamente, il veicolo per potersi mantenere in salute. Se poi quest’azione permette anche di raggiungere il giusto peso per condurre una vita sana, tanto di guadagnato.