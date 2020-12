Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ed è così che la Zuckerberg Valley, (WhatsApp, Facebook, Messenger ecc.), si presenterà al mondo, con l’ennesima rivoluzione. Il conio di una moneta virtuale. ProiezionidiBorsa, come sempre attenta all’informazione, ha analizzato la genesi e gli impatti.

Basti pensare che si arriverà ad utilizzare WhatsApp e Facebook dal 2021 come una banca ma con questa moneta: Diem. In California amano il latino, ma anche stupire il mondo, “carpe diem” si saranno detti. E allora via con il business dell’e-wallet, un conto corrente digitale, già annunciato all’inizio del 2019 e della crypto valuta Diem.

Diem Association a caccia di indipendenza con Uber e Spotify

Il progetto, finanziato da Facebook, è promosso da una joint venture, diremmo in Europa, tra diversi player lobbisti, tra i quali Spotify e Uber. La Diem Association, che in fase embrionale aveva il nome di Calibra Association, ha chiaramente incontrato non poche difficoltà. Il problema principale, partendo dalla tecnologia blockchain, è stato quello di “calibrare” la nuova moneta su valori stabili. Insomma, l’obiettivo ambizioso è stato quello di creare un mezzo di scambio ma anche di accumulo.

Le attuali crypto valute capitanate da Bitcoin, hanno la caratteristica di essere considerate dagli investitori quale “bene intangibile” speculativo. Ciò in funzione della volatilità del proprio valore. E allora, qual è stata la soluzione? Ancorare il valore della moneta ad asset stabili quali un paniere di valute. Ovviamente, la prima versione contava di quotarsi in base al valore di dollaro, sterlina ed euro. Poi, la “politica monetaria” e la “compliance” cruenta hanno deviato il progetto. Poi si è arrivati ad una soluzione diplomatica unica: il dollaro. Così si arriverà ad utilizzare WhatsApp e Facebook dal 2021 come una banca ma con questa moneta rivoluzionaria.

Diem già dal 2021 con il dollaro

La prima versione che debutterà sarà agganciata al dollaro in un rapporto paritario. Varia il dollaro, varia diem. È detta “stablecoin”, proprio perché garantirà valore stabile, e proprio per questo c’è chi mormora che si tratti del dollaro digitale.

La portata della novità è formidabile se si pensa al fenomeno dell’inclusione finanziaria e a tutte le possibili applicazioni a quelle valute nazionali che non sono forti. Chiaramente, il varo della moneta fa paura alle Autorità di politica monetaria. Tanto è vero che tutti i Governi centrali stanno studiando il fenomeno per dettare una regolamentazione. Staremo a vedere.

Di sicuro c’è, che nel 2021, miliardi di utenti di Facebook e WhatsApp impareranno ( o dovranno?) ad utilizzare diem. Apriranno i conti correnti sul digital wallet di Facebook e WhatsApp. E riceveranno e invieranno pagamenti con diem. Che altro? Beh, Novi Financial (Zuckeberg Valley) proporrà anche prestiti e forse investimenti, ma in che valuta?

