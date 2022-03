La pasta è uno dei piatti più identitari della nostra tradizione e uno dei più rappresentativi nel Mondo. Ne esistono centinaia di formati e tipi e la pasta può essere fatta in tanti modi diversi.

Dalla pasta all’uovo, a quella con solo acqua e farina, come la mettiamo se fatta nel modo giusto la pasta riesce sempre a unire semplicità e gusto. Oggi ci focalizzeremo su un formato di pasta che pochi scelgono al supermercato ma grazie al quale possiamo realizzare vere leccornie. Infatti, grazie all’effetto scenico, ma anche al gusto, lascerà tutti a bocca aperta.

Originale e buonissimo

Il formato che abbiamo scelto per la preparazione di oggi sono i conchiglioni che saranno farciti per poi essere gratinati. Il bello della ricetta è che può essere usato per porzioni corpose che come elegante finger food. Per preparare i conchiglioni gratinati ci serviranno:

carciofi;

conchiglioni;

guanciale;

pecorino;

pepe.

Cominciamo la preparazione dalla pulizia dei carciofi i quali si privano delle foglie esterne. Le foglie andranno rimosse fin quando alla base delle stesse il colore non tende verso il bianco. Fatto questo taglieremo la punta e il gambo, per poi mettere tutto in acqua e limone per non fare annerire.

Una volta puliti i carciofi ci dedicheremo al taglio del guanciale che andrà fatto a striscioline per poi farlo sudare a fiamma bassa in padella. Quando il guanciale sarà croccante togliamolo dalla padella e teniamolo da parte.

Lascerà tutti a bocca aperta questa pasta gratinata al forno con i carciofi ma non è una lasagna

Nella stessa padella dove abbiamo cotto il guanciale metteremo poi i carciofi che faremo stufare insieme a un po’ d’acqua fin quando non saranno morbidi. Raggiunto questo punto frulliamoli e riduciamoli in crema. Lessiamo i conchiglioni in acqua salata per metà del loro tempo di cottura per poi scolarli e farcirli con la crema ai carciofi. Disponiamoli su una placca e inforniamoli a 200° per 10 minuti. Mentre i conchiglioni stanno gratinando ci dedicheremo al tocco di classe.

Grattugiamo abbondante pecorino romano mettiamolo in un contenitore dai bordi alti insieme a un po’ di acqua calda e pepe e frulliamo per ottenere una salsa “cacio e pepe”.

Quando i conchiglioni saranno cotti il piatto sarà assemblato così: alla base un cucchiaio di salsa cacio e pepe, sopra 3 conchiglioni farciti ai carciofi che, infine, guarniremo con guanciale croccante. Una vera delizia da provare assolutamente.

