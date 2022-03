Tenere casa sempre pulita e igienizzata è un problema comune che affligge tantissimi italiani. Infatti, non importa quanti prodotti o tecniche andremo a provare: difficilmente troveremo una soluzione valida per ogni spazio e superficie.

Uno dei modi migliori, però, per eliminare tutto lo sporco più ostinato e allo stesso tempo igienizzare, è quello di utilizzare il vapore. Insomma, grazie a della semplice acqua portata a temperature molto elevate, sarà più facile pulire varie superfici e, in alcuni casi, anche tessuti. Una tecnica che ci permetterà poi di ridurre l’uso di saponi e detergenti chimici, in modo da risparmiare e proteggere il Pianeta.

Una soluzione per tutti gli ambienti della casa

Possiamo allora utilizzare il pulitore a vapore in tanti modi diversi per tante superfici diverse. In primis, sarà fantastico usare il vapore sui pavimenti, sfruttando la forza del getto caldo che ci aiuterà a pulire e rimuovere lo sporco. Infatti, tutte quelle macchie e incrostazioni fra le piastrelle che fino a questo momento ci hanno dato problemi, non avranno più scampo. Oppure, ancora, il vapore si presta proprio bene per pulire la cucina: cioè la stanza dove si accumulano maggiormente lo sporco e il grasso. Ecco allora che, utilizzando il giusto beccuccio, questo apparecchio diventerà un alleato fondamentale per pulire cappe e piani di cottura.

Lo stesso, poi, potremmo anche dire quando lo si usa in bagno e sui sanitari. Le alte temperature ci aiuteranno ad eliminare germi e batteri anche su quelle superfici difficili da pulire, come rubinetti e box doccia. Ricordiamoci però di asciugare sempre per bene, onde evitare la formazione di muffa in questi luoghi di per sé molto umidi.

Superfici sempre brillanti e igienizzate grazie a questo pratico apparecchio che renderà le pulizie semplici e veloci

Se però il vapore è un potente alleato nelle pulizie di casa, dovremmo anche stare attenti a evitare alcuni errori davvero antipatici. Innanzitutto, dovremo evitare di pulire con il vapore le superfici fredde, poiché il contrasto di temperatura potrebbe lasciare macchie o fare danni. Ad esempio, pulire i vetri con il vapore caldo in una giornata fredda è la ricetta giusta per farli spaccare e rompere. Sempre per evitare danni, dovremo anche fare attenzione a non lasciare il getto di vapore sullo stesso punto per troppo tempo: le superfici più sensibili di tappeti e tessuti potrebbero infatti rovinarsi.

Infine, la pulizia a vapore viene sconsigliata anche per alcuni tipi di materiale come cartone, legno e laminato. Tutti questi, sono infatti sensibili all’umidità o al calore eccessivo e andrebbero quindi trattati con tecniche meno aggressive. Ecco allora che per casa avremo superfici sempre brillanti e igienizzate grazie a questo fantastico strumento di pulizia.

