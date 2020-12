Dal gusto semplicemente irresistibile, ecco la ricetta veloce della crema golosa e versatile allo yogurt per farcire i dolci. Da quelli al cucchiaio come le coppette ai bignè, passando per la farcitura del panettone e del pandoro. Anche come alternativa alla classica crema al mascarpone così come viene spiegato in questo articolo.

Senza alcun bisogno di cottura, e con dei tempi di preparazione che sono davvero ridotti al minimo, per realizzare la crema golosa bastano 400 ml di panna liquida, sei cucchiai di zucchero a velo e dieci cucchiai di yogurt greco.

Passando alla preparazione veloce, dato che bastano giusto cinque minuti, si parte dalla panna liquida da montare insieme a metà dello zucchero a velo. Dopodiché, mescolando, si aggiunge lo yogurt greco all’altra metà dello zucchero a velo all’interno di una ciotola capiente. Per poi aggiungere la panna montata, incorporandola, muniti di una spatola, con dei movimenti delicati dal basso verso l’alto.

E questo al fine di ottenere un composto denso e cremoso ottimo per farcire anche crostate e tronchetti. Riposta in frigo con uno strato di pellicola trasparente per alimenti, inoltre, la crema golosa e versatile allo yogurt, si potrà utilizzare per farcire i dolci e le torte sotto le feste anche dopo tre giorni.

La preparazione alternativa senza panna, uova e burro

La crema ottenuta, tra l’altro, è gustosa, ma soprattutto è leggera, in quanto, nella ricetta, è assente non solo il burro, ma mancano pure le uova. Se non si dispone di panna liquida da montare, inoltre, niente paura.

Questa, infatti, si può sostituire utilizzando il latte scremato, che dovrà essere scaldato con l’aggiunta di fecola di patate. Per poi amalgamare bene, muniti di una frusta da cucina, affinché nel composto non vadano a formarsi dei grumi.