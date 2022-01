L’ARPAL assume 92 giovani tra diplomati e laureati in questa Regione immersa tra arte e natura

Il portale dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) dell’Umbria ha pubblicato 2 bandi di concorso. Si tratta di due distinte selezioni per titoli ed esami per la copertura delle seguenti 92 unità a tempo indeterminato:

n. 55 posti di operatore del mercato del lavoro, categoria C;

n. 37 posti di esperti del mercato del lavoro, categoria D.

Sintetizziamo i passaggi chiave dei bandi, anticipando solo che l’ARPAL assume 92 giovani tra diplomati e laureati.

La selezione dei 55 operatori del mercato del lavoro

Il primo concorso mira all’assunzione di:

n. 45 operatori del mercato del lavoro, di cui 13 posti riservati ai sensi di Legge;

n. 10 operatori “Tecnici informatici statistici”, di cui 3 posti riservati.

I requisiti di ammissione al concorso prevedono il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro o il rispetto della normativa previgente. Inoltre è richiesta la maggiore età, l’idoneità fisica all’impiego e il godimento dei diritti civili e politici. Ancora, occorre avere un’adeguata conoscenza dei software informatici, della lingua inglese e di quella italiana, ma solo per i cittadini stranieri. Infine non bisogna avere condanne penali passate in giudicato o risultare destituiti o licenziati o allontanati dal pubblico impiego.

Il requisito sul titolo di studio prevede il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La selezione dei 37 esperti del mercato del lavoro

La seconda selezione è finalizzata alla selezione di:

n. 10 esperti del mercato del lavoro, di cui 3 riservati;

n. 11 analisti del mercato del lavoro, di cui 3 riservati;

n. 10 tra social recruiting e social network analysis, di cui 3 riservati;

n. 6 specialisti informatici statistici, di cui 1 posto riservato.

I requisiti generali di ammissione al concorso ricalcano quelli già esposti in precedenza. Quanto al titolo di studio, si richiede il possesso della laurea di primo livello o laurea triennale o diploma di laurea o laurea specialistica o magistrale.

L’ARPAL assume 92 giovani tra diplomati e laureati in questa Regione immersa tra arte e natura

Le domande di partecipazione al concorso andranno inoltrate in formato PDF mediante invio da un indirizzo PEC personale. L’indirizzo di destinazione è invece il seguente: risorse@pec.arpalumbria.it.

Le istanze andranno redatte usando il modulo di cui in allegato ai bandi e andranno firmate. Il termine ultimo per l’invio è fissato alla mezzanotte del 27 febbraio (scadono il 24, invece, gli 8 concorsi indetti dall’Agenzia Spaziale Italiana).

Nel caso in cui le istanze di partecipazione siano superiori a 100 con riferimento a ciascuna area concorsuale, potrebbe esserci una preselezione.

Le selezioni prevedono una prova scritta e una orale (ma solo per chi supera quella scritta). Le materie oggetto degli esami, ovviamente, variano in funzione dell’area concorsuale alla quale si partecipa.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di proprio interesse per tutti i chiarimenti del caso.

