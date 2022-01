La spremuta d’arancia è una delle bevande più semplici al Mondo e sarebbe ottima per fare il pieno di vitamina C in modo totalmente naturale. Infatti, come sottolineato da quest’indagine di Humanitas, 100 grammi di arance ne conterrebbero ben 50 mg pronti ad agire come antiossidanti e a irrobustire le barriere nel nostro sistema immunitario.

Inoltre, sembrerebbe proprio che il succo dell’arancia potrebbe contribuire a diminuire il rischio di sviluppare artrite reumatoide e calcoli renali.

Per avere un quadro completo, poi, l’arancia sarebbe anche ricca di potassio, calcio e fosforo.

Insomma, si tratterebbe di un frutto formidabile destinato a produrre un succo altrettanto benefico.

Tuttavia, per gustare la nostra spremuta, che sarebbe meglio fare al momento, prima dobbiamo procurarcela e generalmente affidiamo questo compito ad uno spremiagrumi.

Ma se non l’avessimo a disposizione? Nell’articolo di oggi scopriremo proprio come potremmo rimediare per non rinunciare alla nostra bibita preferita.

Come fare una buona spremuta d’arancia senza utilizzare lo spremiagrumi seguendo questi 2 pratici consigli della nonna

Quando non si ha lo strumento giusto in cucina una soluzione immediata sarebbe attivare l’ingegno e darsi da fare per ottenere il risultato sperato.

In questo caso, prendiamo in prestito due trucchetti tramandati dalle nonne per realizzare una spremuta d’arancia a regola d’arte.

Però, prima di passare alla fase clou del processo che richiede un po’ di olio di gomito, sarebbe opportuno preparare il frutto per renderlo più succoso.

Passaggi preliminari

Per garantirci succo extra, soprattutto quando non utilizziamo lo spremiagrumi, e tirare fuori dall’arancia anche l’ultimo goccio, dovremmo seguire queste regole preliminari.

Innanzitutto, dovremmo utilizzare un frutto non freddo quindi a temperatura ambiente o leggermente riscaldato. Per farlo basterebbe semplicemente passarlo per qualche secondo sotto l’acqua calda del rubinetto. In questo modo la polpa sarà più morbida e facilmente spremibile.

In secondo luogo, dovremmo far rotolare il frutto su un piano duro schiacciandolo delicatamente con il palmo della mano per indebolire la compattezza della polpa.

Spremitura senza spremiagrumi

Adesso siamo pronti per scoprire come fare una buona spremuta d’arancia senza usufruire dell’aiuto di alcun strumento meccanico o elettrodomestico. Come abbiamo già anticipato le soluzioni a nostra disposizione sarebbero due.

La prima consiste nello sbucciare l’arancia, tagliarla a fettine sottili e setacciarne una alla volta per ricavare il succo.

Quindi, posizioniamo una fettina all’interno di un colino e con la parte bombata di un cucchiaio pressiamo e giriamo.

Infine, la seconda consiste nel tagliare l’arancia a fettine, almeno 6, senza sbucciarla e spremerle una alla volta a mano filtrando il succo col colino.

In questo modo, sarà molto più semplice ottenere il risultato piuttosto che spremere mezza arancia alla volta.

Approfondimento

Come preparare acqua e limone per fare il pieno di vitamina C con una bevanda che favorirebbe la diuresi.