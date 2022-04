Siamo entrati nella settimana di Pasqua e tanti sono alle prese con l’organizzazione e i preparativi. Sia che si passi in famiglia, che con gli amici o anche in viaggio per un weekend fuori porta. Quale momento migliore per dare un’occhiata a cosa dicono le stelle sulle previsioni della settimana? È vero che si tratta solo di previsioni e non di fatti certi, ma una sbirciatina non fa mai male.

Abbiamo visto, infatti, come questa primavera abbia portato un risveglio di emozioni per alcuni segni dello zodiaco. Ma uno dei principi su cui si basa l’astrologia, e in generale l’oroscopo, è proprio l’equilibrio. Quindi, per forza di cose, altri segni non se la sono proprio passata bene ultimamente. Ma ecco che la Luna piena del weekend porterà con sé una svolta anche per i segni un po’ più sfortunati. Vediamo quali saranno i fortunati di questa settimana, soprattutto in amore.

Inizio settimana col botto per il Sagittario, ma anche questi altri 2 segni beneficeranno della Luna piena in arrivo

Finalmente il Sagittario avrà il suo riscatto tanto atteso da inizio anno. Non abbiamo cominciato nel migliore dei modi, ma da ora in poi il vento soffierà a nostro favore. L’entusiasmo la fa da padrone e la chimica della coppia è alle stelle. Nuovi progetti in vista, anche nell’ambito lavorativo, che daranno grandi soddisfazioni.

Passiamo al Cancro, che sta vivendo un aprile parecchio complicato, sin dal primo giorno. Finalmente potrà tirare un sospiro di sollievo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Questa settimana sarà molto propizia per i nati sotto questo segno d’acqua. La sua connessione alla Luna lo rende il segno che avrà la settimana più favorevole. È il momento di lanciarsi in quel progetto lasciato da parte da tanto tempo. E su questa scia positiva, vale la pena buttarsi e spingere un po’ più in là quella relazione lasciata nel limbo.

Per finire il Capricorno

Momento perfetto per sbocciare e non aver paura di prendere decisioni anche importanti. La congiunzione tra Giove e Nettuno dà a questo segno il coraggio di agire. Basta procrastinare presi dal dubbio, ora è il momento di essere propositivi. La vita ci regalerà stupende sorprese, ma solo se ci lanciamo e siamo aperti alla possibilità. Soddisfazioni anche in ambito lavorativo, ma è sulle relazioni che bisogna puntare.

Insomma, finalmente un inizio settimana col botto per il Sagittario dopo mesi un po’ particolari. Sfruttiamo questo periodo favorevole per inseguire i nostri sogni che avevamo un po’ messo da parte.

