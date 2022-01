Siamo curiosi giorno dopo giorno di capire cosa ci riservano le stelle. Molti di noi attendono con ansia le rubriche che parlano di sviluppi lavorativi o che fanno riferimento al denaro. Altri sperano che il loro oroscopo possa finalmente rivelare una svolta dopo un periodo non al top. Siamo ormai agli sgoccioli di gennaio, un mese trascorso tra alti e bassi. Per alcuni di noi il primo mese del nuovo anno può aver regalato o, chissà, può avere ancora in serbo grosse novità in campo economico. Al contrario, altri segni zodiacali non vedono l’ora che vada in archivio nella speranza di un prosieguo migliore. Alcuni di noi potrebbero, però, ricredersi nel corso dei prossimi giorni poiché l’amore potrebbe infiammare i fortunati single dell’Ariete e di altri segni zodiacali. Pertanto, andiamo a vedere nello specifico le previsioni dell’oroscopo.

Travolti dal destino

L’ultimo fine settimana di gennaio potrebbe rappresentare per l’Ariete il periodo ideale per scontrarsi con l’amore. Dovremo però cedere a dei compromessi: è arrivato il momento di lasciar da parte la nostra convinzione di uomo/donna ideale. Dovremmo semplicemente lasciarci travolgere dagli eventi e cogliere al volo le meravigliose sorprese che il destino potrebbe riservarci. Potremmo incontrare durante l’ultimo fine settimana del mese una persona in grado di stimolare la nostra mente in positivo e lasciarci senza fiato. Pertanto, se dovessimo inciampare in una nuova conoscenza, l’ideale sarebbe non partire prevenuti.

L’amore potrebbe infiammare i fortunati single dell’Ariete e di questi 3 segni zodiacali durante l’ultimo fine settimana di gennaio

Per i single dello Scorpione è arrivato il momento di mettere da parte eventuali indecisioni. Durante gli ultimi giorni del mese, per alcuni di noi potrebbe riaccendersi una minima fiammella dal passato. In tal caso, dovremo accoglierla e lasciarci trasportare dall’onda nella speranza che stavolta tutto vada per il meglio. In generale, riusciremo comunque a goderci i nuovi incontri con trasporto e leggerezza. Ovviamente, dovremo farci forza e coraggio per tuffarci in una possibile e intensa storia d’amore.

I single del Capricorno in amore dovranno finalmente prendere una decisione. È arrivato il momento di agire lasciandoci alle spalle eventuali timori e paure, anche perché non siamo fatti per le sfumature. Per noi, l’amore come la vita è bianco o nero. Pertanto, se son rose fioriranno, nel peggiore dei casi sarà comunque una bella e piacevole esperienza da cui potremmo trarre interessanti insegnamenti. Durante gli ultimi giorni di gennaio, potremmo finalmente, guidati da un pizzico di fortuna, realizzare qualche desiderio nel cassetto.

Un super San Valentino nell’aria

Da inguaribili romanticoni è quasi una novità lo stato single per i nati sotto il segno dei Pesci. Tuttavia, nell’aria potrebbe esserci un’interessante sorpresa che ci farà trascorrere un super San Valentino. Potrebbe esserci sotto lo zampino di un amico, una cena di lavoro o un’inaspettata richiesta d’amicizia sui social. In ogni caso, il destino potrebbe avere in serbo per i nostri cuori solitari importanti novità negli ultimi giorni del mese. Dovremo comunque lasciare da parte le paure e il senso di sfiducia delle passate settimane e lasciarci trasportare dal fuoco della passione.

