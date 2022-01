L’ambito bando di concorso per 444 Allievi Ufficiali di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri scade fra pochi giorni

L’attesa è finita per coloro che sognano un posto in Esercito, Marina, Aeronautica o Carabinieri. Sono 444 i posti disponibili nelle Forze Armate, liberati dai nuovissimi concorsi indetti dal Ministero della Difesa. Requisiti di accesso piuttosto accessibili e tempo fino al 15 febbraio 2022 per partecipare al bando.

Sono 444 i giovani ricercati da inserire come Allievi Ufficiali. Al superamento degli esami selettivi seguirà l’immissione in uno dei Corpi delle Forze Armate con l’obiettivo di formare il candidato per il ruolo di Ufficiale.

Per partecipare al bando è necessario possedere alcuni requisiti generali, quali la cittadinanza italiana e avere un’età fra i 17 e i 22 anni compresi. Seguono il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o l’essere in grado di conseguire questo entro l’anno scolastico 2021-2022. E ancora, l’idoneità psicofisica, non essere stati destituiti da un impiego nella Pubblica Amministrazione ed il godimento dei diritti civili e politici. Per tutte le altre richieste consultiamo il bando presente nel sito indicato a fine pagina.

In cosa consistono i test di ammissione per le Forze Armate?

Per ognuna delle Forze Armate sono previste prove diverse. Per entrare nell’Esercito Italiano è necessario passare una prova scritta di preselezione ed una di selezione culturale. Seguono un test per verificare le conoscenze della lingua inglese, prove fisiche, accertamenti attitudinali e psicofisici, una prova orale di matematica ed il tirocinio. Per gli aspiranti al Corpo Sanitario è necessario passare un’aggiuntiva prova scritta su argomenti di biologia, chimica e fisica.

Per i posti in Marina Militare è necessario passare una prova scritta di selezione culturale, una prova fisica ed i vari accertamenti psicofisici ed attitudinali. Anche in questo caso non manca il tirocinio e si aggiungono prove specifiche se interessati al Corpo Sanitario Militare Marittimo e ai Corpi Vari. Per entrare nell’Aeronautica Militare, oltre alle varie prove e agli accertamenti in comune con le altre Forze Armate, è necessario passare una prova di matematica. Agli aspiranti Carabinieri sarà inoltre richiesto di sostenere una prova orale su materie indicate nel bando.

I concorsi

L’ambito bando di concorso per 444 Allievi Ufficiali di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri scade fra pochi giorni. Per visualizzare il bando rechiamoci sul sito del Ministero della Difesa e andiamo nella sezione Concorsi online.

