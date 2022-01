La polvere è una gran brutta grana per chi svolge le faccende domestiche. Spesso siamo colti dallo sconforto vedendo che dopo una passata con l’aspirapolvere, l’indomani ci ritroviamo con la stessa superficie piena di polvere. Infatti si tratta di una lotta impari se pensiamo che su ogni metro quadro della nostra casa si depositano sei milligrammi di polvere al giorno. Molti sono ormai abituati ad utilizzare un’emulsione di acqua e aceto come spray antistatico ma a volte i risultati non sono quelli sperati. Questo può essenzialmente dipendere dalla superficie che andiamo a trattare ma soprattutto dal panno umido. Il panno umido tende a rendere ancor più difficile da rimuovere lo strato di polvere, inumidendola. Soprattutto sulle superfici elettroniche, meglio prediligere il panno asciutto antistatico. Ma andiamo a vedere come possiamo potenziare il nostro panno antistatico.

Se usiamo aceto e bicarbonato adoreremo questi straordinari e risolutivi metodi per catturare la polvere

Con una semplice astuzia possiamo creare un panno antistatico fai da te efficacissimo. Prendiamo un vecchio calzino in spugna e mettiamo in ammollo in una soluzione di acqua e glicerina in gocce. Le dosi sono le seguenti: ogni litro di acqua, 20 gocce di glicerina. La glicerina si trova anche in farmacia e il costo non supera le 2,50 euro per 60 ml. Non ci resta che strizzare e asciugare il nostro calzino. Possiamo utilizzarlo come potente panno antistatico da passare semplicemente sulle suppellettili o sulla tv oppure infilarlo su uno scopettone per i pavimenti. Questo panno fai da te riuscirà a togliere peli di animali, polvere, capelli e persino quell’odioso strato di pulviscolo che si deposita sugli schermi.

Pulire la stufetta ad aria

Ci sono però dei ricettacoli di polvere che spesso trascuriamo: la stufetta ad aria o termoventilatore. Se in casa utilizziamo questi elettrodomestici per riscaldarci occorrerà tenerlo sempre pulito. Muovendo grandi quantità di aria in entrata ed in uscita, la polvere si depositerà sulle pale della ventola che per la maggior parte sono schermate. Naturalmente dovremo provvedere a pulirle, togliendo la presa dalla corrente. Utilizzeremo quindi una bomboletta di aria compressa e soffieremo tutta la polvere depositata sulle grate e sulla ventola. Ecco ancora un consiglio per eliminare la polvere da casa.

I lampadari stoffa e i paralumi

Anche i paralumi sono uno dei posti più amati dalla polvere e a cui quasi mai pensiamo. In questo caso useremo una spazzola adesiva leva-pelucchi per abiti. In pochi giri di spazzola avremo eliminato ogni granello di polvere.

