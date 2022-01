Questi due anni di pandemia hanno cambiato radicalmente il nostro modo di vivere.

Siamo passati da una normalità fatta di viaggi, cene fuori e socialità ad una “nuova” normalità fatta di mascherine e distanziamento sociale.

Il Coronavirus è un nemico ancora da combattere, ma confidiamo nel ritorno alla nostra quotidianità di un tempo.

Fortunatamente, i progressi scientifici degli ultimi tempi ci fanno ben sperare, ma bisogna avere ancora un po’ di pazienza.

Proprio i cambiamenti repentini di questo biennio hanno causato un forte stress in tantissime persone. Tra la paura del virus e la mancanza delle vecchie abitudini, molti si sono sentiti tristi e ansiosi. Si sa, poi, che lo stress riduce la lucidità ed ecco che la mente sembra offuscata e i pensieri confusi.

Non disperiamo però, perché c’è sempre una soluzione e Noi della Redazione vogliamo dare qualche piccolo suggerimento.

Mente più lucida e stress ridotto con questi tre semplici esercizi che rilassano corpo e mente

Il nostro primo suggerimento riguarda un trucchetto per allontanare i pensieri brutti, almeno per un po’.

Prendiamo un foglio e scriviamo tutte le cose che ci angosciano di più o che ci fanno stare male. Facciamo un bell’elenco e appena abbiamo finito, strappiamo il foglio. In questo modo, ci sembrerà di disfarci letteralmente dei brutti pensieri che non ci rendono sereni.

Andiamo al secondo suggerimento, probabilmente il più conosciuto tra tutti: passeggiare.

Non 5 km e soprattutto non per dimagrire o fare attività fisica, ma per rilassarci. Uscire da casa e camminare un po’ all’aria aperta ci farà bene e ci farà sentire subito meglio, oltre che più presenti a noi stessi.

Andiamo ora al terzo e ultimo esercizio, molto simpatico e divertente.

Disegni e colori

Mente più lucida e stress ridotto con questi tre semplici esercizi che rilassano corpo e mente e il terzo è veramente simpatico. Ci riferiamo ai mandala da colorare, di cui abbiamo parlato in precedenza a proposito di un modo efficace per alleviare la tristezza post-natalizia.

Possiamo trovarli in edicola, in cartoleria oppure acquistarli su internet. Di varie forme e dimensioni, si colorano a piacimento o seguendo delle precise indicazioni riportate sulla confezione.

Dedicare qualche minuto a questa semplice attività può rivelarsi fondamentale per distendere i nervi e aumentare la concentrazione. Anche questo significa prendersi cura di se stessi e del proprio benessere, in un modo probabilmente insolito ma molto efficace.

