Entrare nel settore farmaceutico non è di certo semplice, specie se non si hanno alle spalle anni di esperienza o qualifiche specifiche. Tuttavia, gli interessati potrebbero prendere al volo queste nuovissime opportunità di lavoro per il nuovo anno.

Selezioni in corso in tutta Italia per profili vari che prevedono contratto a tempo determinato o indeterminato, part time o full time. Non sono da meno gli annunci per stage rivolti a giovani talenti e finalizzati all’assunzione. Vediamo di seguito le posizioni aperte, i requisiti necessari e come candidarsi.

Come può un diplomato lavorare nel settore farmaceutico senza esperienza e con contratto a tempo indeterminato? Sfruttando le offerte di GlaxoSmithKline, o GSK, la società britannica di rilievo mondiale nella produzione di farmaci, vaccini e prodotti per la salute. In Italia ha sede principale a Verona ed ha altre sedi in più regioni differenti, cui Lombardia, Lazio, Toscana e Emilia Romagna.

I ruoli disponibili

GSK Italia è alla ricerca di personale per le sedi nel nostro Paese. Le opzioni di assunzione sono diverse. Si va da contratto a tempo, determinato e indeterminato, a stage professionalizzante. Sorprende che per alcuni degli annunci di lavoro disponibili non è necessario aver maturato esperienza pregressa. Un’occasione da non perdere per chi sogna di lavorare nel settore farmaceutico.

Diversi sono gli stage rivolti a giovani senza esperienza che vogliono entrare in GSK. Fra questi, Brand Marketing, Distribution Planning, Manufacturing Technology Engineer, Operatore Ispezionamento e Supply Chain.

Vediamo, ad esempio, il ruolo di Operatore Ispezionamento su Parma. Requisiti necessari sono il diploma in materie tecnico/scientifiche e buone abilità nel lavorare in team. Fra le mansioni previste rientrano le attività di ispezionamento dei flaconi secondo gli standard qualitativi dell’azienda. Segue la compilazione dei documenti collegati al fine di riportare i dati del processo.

Tutte le posizioni aperte

Non solo stage, come già accennato. Per visualizzare tutti gli annunci di lavoro disponibili per GSK, il Gruppo mette a disposizione questa pagina dedicata. Qui troveremo tutte le info riguardanti le posizioni aperte, i profili richiesti e i ruoli interessati. Sedi in tante città d’Italia e più categorie di inserimento, filtrabili attraverso le opzioni di ricerca apposite.

