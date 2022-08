Si vedono sempre più spesso sulle spiagge italiane, ed oltre ad essere comodissime, sono anche utili. Si tratta delle scarpe da scoglio, calzature pensate apposta per andare in acqua e proteggere i piedi in caso di rocce, pietre, scogli o spiagge a ciottoli. Una volta superata la strana sensazione di nuotare con le scarpe, molti italiani scoprono di non poterne più fare a meno, nemmeno nelle spiagge sabbiose. Sono inoltre perfette per piccole escursioni vicino al mare, o per esplorare i dintorni quando andiamo in spiaggia. Ma oggi esiste un’alternativa ancora più comoda e conveniente alle scarpette da scoglio che sempre più italiani stanno scoprendo.

Sono più aderenti e si asciugano subito

Ma di che cosa stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta dei calzini da scoglio. Proprio così, oltre alle classiche scarpette che tutti conosciamo, esistono anche i calzini da scoglio. I vantaggi dei calzini rispetto alle scarpette sono principalmente due: innanzitutto si asciugano molto più velocemente, il che torna utilissimo quando siamo in viaggio e non vogliamo portarci nella borsa le scarpette bagnate. Basterà lasciarli esposti al sole per pochi minuti prima di lasciare la spiaggia, e saranno perfettamente asciutti. Ma l’altro vantaggio riguarda la comodità d’uso.

L’alternativa alle scarpe da scoglio comodissima si asciuga subito

A differenza delle scarpette, i calzini da scoglio sono molto più aderenti al piede. In questo modo, non rischiano assolutamente di sfilarsi quando nuotiamo o camminiamo su scogli e rocce. Invece di faticare alla ricerca della scarpetta che ci calza perfettamente, con i calzini avremo un po’ più di gioco, e saremo assolutamente certi che il calzino da scoglio ci calza alla perfezione. Non dobbiamo preoccuparci dell’aspetto sicurezza: i calzini sono altrettanto robusti delle scarpette. Resistono quindi senza problemi ad abrasioni, conchiglie taglienti, scogli aguzzi, e aculei di ricci di mare.

Un grip perfetto per la massima sicurezza

I calzini da scoglio sono l’alternativa alle scarpe da scoglio che ci donano la massima comodità senza compromettere la funzionalità. Sono perfetti sia per bambini che per adulti. Possiamo addirittura arrischiarci a indossarli la sera, come le scarpette da scoglio. Li troveremo in negozi specializzati, oppure online, dove si stanno moltiplicando le marche che li producono, insieme alle più classiche scarpette. Certamente non ci pentiremo dell’acquisto.

