L’estate e il caldo torrido hanno fatto la loro comparsa già da qualche settimana e sembra che le temperature avranno il picco tra pochi giorni.

Nessuna speranza, quindi, per coloro che attendevano un calo anche di pochi gradi da qui al prossimo mese. Sembra proprio che il clima africano non ci lascerà in pace ancora a lungo e non ci resta che trovare una soluzione.

C’è chi si arma di ventilatore, ma talvolta potrebbe non essere il mezzo migliore per contrastare l’afa. E così, ecco che arriva lui, il nostro più caro alleato delle giornate bollenti, che ci farà compagnia fino al mese di settembre. Stiamo parlando del condizionatore, amico e nemico di ogni estate. Infatti, se da un lato il condizionatore allevia il caldo torrido, dall’altro rischiamo di prendere un accidente. Tutto dipende da come lo utilizziamo e se lo teniamo acceso h24, potremmo beccarci una bella influenza o gli insopportabili dolori cervicali. Specialmente se dobbiamo raffreddare una stanza piccola, sarebbe bene trovare una soluzione alternativa. Ma quale potrebbe essere, peraltro senza spendere un occhio della testa? Una ci sarebbe, vediamola subito.

L’alternativa al condizionatore per raffreddare anche le stanze piccole senza spendere una fortuna e rischiare di prendersi un accidente

La soluzione alternativa è il mini condizionatore portatile che spopola ormai da qualche anno, ma sembra che nel 2022 abbia visto un boom di vendite.

Si tratta di un elettrodomestico molto comodo e utile, specialmente in cucina o dove vogliamo, dato che è facilmente trasportabile.

Si ricarica tramite attacco USB ed ecco perché non richiede necessariamente una presa elettrica a muro. Le versioni più moderne risultano anche piacevoli alla vista, perché sono colorate e cambiano tonalità con il passare del tempo.

Possiamo metterlo sulla scrivania, su un qualsiasi mobile o portarlo con noi e spostarlo di volta in volta. I costi si aggirano intorno ai 40-50 euro in base alla marca e al modello selezionato.

Lo si acquista nei negozi per elettrodomestici oppure online, ormai ne esistono vari tipi in commercio.

Basta ricaricarlo con dell’acqua e premere il pulsante, scegliendo la potenza bassa, media o alta ed ecco che il gioco è fatto.

Semplice ed economico, è l’alternativa ideale per chi non vuole spendere un occhio della testa e desidera raffreddare stanze non molto grandi.

L’alternativa al condizionatore per raffreddare le stanze è ottima anche come idea regalo, magari per un compleanno o altri eventi da festeggiare.

