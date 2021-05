Alcune persone si trovano a vivere, per motivi economici o per scelta, in una casa piccolina rinunciando agli amati metri quadri. Eppure, anche se non ci si può permettere una reggia come dimora, tutti desiderano sempre trarre il meglio da ogni situazione.

E se esistono trucchi per divertire gli amici con simpatici effetti ottici, ne esistono anche per far sembrare una stanza da 15 mq grande il doppio. Continuando a leggere, vedremo come fare.

Svelato il modo per far sembrare più spaziosa ed ampia una stanza piccolina con alcuni semplicissimi trucchetti che in pochi conoscono

Prima di tutto, lo stile: scegliere un effetto minimalista risalterà molto di più le dimensioni della stanza rispetto a riempire mobili e credenze con decine di soprammobili.

Poi, il colore: in generale, i colori chiari tendono ad allargare gli ambienti. Inoltre, usando lo stesso colore con una minima variazione su pavimento e pareti, la stanza sembrerà più grande. Inoltre, i mobili e gli arredi devono essere di un colore diverso rispetto al resto: aggiungerà personalità e carattere all’ambiente senza farlo apparire piccolo.

Essenziale è la luce: grandi vetrate che fanno entrare la luce del sole fanno sì che la stanza acquisti volume.

Per finire, il classico trucchetto è usare degli specchi: se posizionati correttamente, riusciranno a dare l’illusione di uno spazio più ampio e luminoso.

Il disordine: nemico giurato dello spazio

Il modo più semplice e a costo zero per far sembrare più spaziosa ed ampia una stanza piccolina, a parte che con questi semplicissimi trucchetti, è con l’ordine. Tenere ogni cosa al suo posto, e non lasciare oggetti e vestiti ammucchiati in giro è fondamentale per dar ampiezza alla casa.

Per questo, i mobili e gli arredi salvaspazio sono fenomenali. Dal divano ed il letto con vano contenitore, alla cassa porta coperte ai piedi del letto, fino ai mobili sospesi. Tra questi, ricordiamo la scrivania sospesa, che rappresenta uno spazio dove lavorare e tenere diversi libri e alti oggetti, senza togliere spazio alla stanza.

Ecco, quindi, svelato il modo migliore per far sembrare più spaziosa ed ampia una stanza piccolina con alcuni semplicissimi trucchetti che in pochi conoscono e per vivere al meglio la bellezza della propria casa.