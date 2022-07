Di soldi sembra che non ne bastino mai. Le spese sono tante e una famiglia a volte fa fatica a far quadrare i conti. Non sono pochi a chiedersi, se ci sia un metodo per poter risparmiare soldi a fine mese.

In effetti molti italiani amano risparmiare. Nel Nord Europa la preferenza è piuttosto verso l’investimento. Ma gli italiani sono meno propensi in questo senso.

Certamente ogni famiglia desidera mettere da parte qualcosa ogni giorno su tutte le spese. Che si tratti di quella al supermercato, come sulle utenze di luce acqua e gas, o sui carburanti. Per realizzare ciò può essere utile conoscere i 2 sistemi efficaci per riuscire a mettere soldi da parte.

Un modo sicuramente conveniente per risparmiare sull’elettricità è di produrla da sé. Ci sono due sistemi che possono realizzare questo piccolo sogno. Si tratta dei pannelli solari o dei piccoli sistemi eolici da casa. In effetti queste soluzioni sfruttano proprio la forza delle energie rinnovabili. Si potrebbe giungere tranquillamente ad avere elettricità gratis in casa.

Le pale eoliche per abitazioni possono realizzare tutto questo. Certamente sono adatte a case situate in zone leggermente ventose. Il costo parte in media dalle 2.000 euro e si ammortizza dopo qualche anno. Il resto è energia gratuita, perché la loro vita è di circa 25 anni.

2 sistemi efficaci per riuscire a mettere da parte soldi ogni mese e risparmiare sulle spese di casa

Oltre a risparmiare sulle utenze, si potrebbe riuscire a mettere da parte dei soldi. C’è chi desidera partire in vacanza. Allora piuttosto che chiedere un prestito, si potrebbe programmare un risparmio. Così anche per chi desidera aprire un’attività, acquistare un’auto usata o altre esigenze simili.

Naturalmente potrebbe risparmiare chi è in grado di fare delle economie. Ciò sia se si possiede un’attività, sia che si abbia uno stipendio fisso.

Per chi a fine mese riceve uno stipendio, i calcoli sono più facili da fare. Si eliminano le spese strettamente fisse e si risparmia su quelle variabili. Fra queste rientrano i viveri, il carburante, gli acquisti in genere per la famiglia, pranzi al ristorante, viaggi e intrattenimento.

Diversi sono i sistemi per risparmiare, ma 2 sono abbastanza pratici ed efficaci. Il primo è il sistema del gioco delle buste. Si tratta di numerare cento buste da lettera. Su ogni busta si scrive una cifra ragionevole. Ad esempio 20 o 10, o 5 euro, secondo le proprie possibilità. Durante ogni settimana si estraggono 2 buste e si riempiono con la cifra stabilita. Questa sorta di gioco durerà per 6 mesi e alla fine si otterrà la somma che si è risparmiata.

Un altro sistema evita le spese folli. A volte si è attratti da qualcosa e si vorrebbe acquistarla subito. La regola delle 48 ore parla chiaro. Prima di fare un acquisto, meglio far passare 2 giorni. Dopo questo tempo forse si scoprirà che quell’acquisto non era più così necessario. Si tratta di 2 sistemi semplici per risparmiare in vista di qualcosa di utile.

Approfondimento

L’acqua potrebbe scarseggiare, allora ecco 5 trucchetti utili per risparmiare sui consumi idrici e sulla bolletta