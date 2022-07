Cucinare un buon piatto per sé e gli ospiti può dare grande soddisfazione e migliorare la giornata. D’altronde, trovarsi tutti insieme a tavola è un modo per riconciliarsi e fare due chiacchiere in totale armonia.

Chi ama i piatti semplici e gustosi avrà provato a realizzare, e sicuramente a gustare, una sfiziosa torta salata. È la ricetta che fa scintille la domenica, ma nessuno vieta di prepararla anche in altri momenti. Tutti conosceremo la bontà di quelle tradizionali, o delle varianti delle feste con un ripieno inaspettato.

Quella che consigliamo oggi, in ogni caso, ha un non so che di speciale. Anche se la torta salata con zucchine o ricotta e spinaci è un classico, varrà la pena provare la delizia che sta facendo impazzire la rete.

Semplicità a portata di mano

La nostra torta salata è perfetta per recuperare gli ingredienti rimasti nel frigo e utilizzarli prima che scadano. Inoltre non necessita della pasta sfoglia e data la semplicità e velocità di esecuzione, risolverà molti momenti complicati in cucina.

L’alimento principe saranno i funghi, impreziositi da un mix di ingredienti che darà ancora più sapore al piatto finale. Ecco, dunque, tutto il necessario per 6 persone:

300 gr di farina 00;

150 gr di funghi misti;

125 gr di yogurt bianco naturale;

125 ml di olio di semi;

3 uova;

2-3 cucchiai di parmigiano grattugiato;

1 mozzarella;

1 bustina di lievito istantaneo;

prezzemolo;

aglio;

sale e pepe q.b.

La torta salata con zucchine o ricotta e spinaci è deliziosa ma questa variante senza sfoglia è la più votata del web

Per dar vita alla torta salata del momento dovremo partire dai funghi. Laviamoli, puliamoli per bene e affettiamoli a pezzetti. Dopodiché scaldiamo un goccio d’olio e facciamo imbiondire uno spicchio d’aglio in un tegame capiente.

Adagiamo i funghi tagliati e li lasciamo sul fuoco per circa 15 minuti. Al termine della cottura li insaporiamo con sale e pepe, versiamo il prezzemolo tritato e aspettiamo che raffreddino.

Intanto rompiamo le uova e le mettiamo in una bacinella con yogurt e olio di semi. Amalgamiamo bene gli ingredienti con una frusta. In seguito aggiungiamo parmigiano, farina e lievito setacciati e un altro pizzico di sale e pepe.

Continuiamo a mescolare fino a che non otterremo un composto omogeneo. Solo a quel punto potremo unire i funghi e la mozzarella che avremo tagliato a cubetti. Per finire prepariamo una teglia tonda cosparsa di burro e farina, da 24 cm di diametro. Adagiamo l’impasto e cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti.

Lettura consigliata

Un rotolo di pasta sfoglia basta e avanza per realizzare questi 3 stuzzichini veloci e appetitosi, più invitanti di cestini e cornetti