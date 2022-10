Le foglie di alloro sono usate dall’antichità perché fanno bene alla salute. La pianta, il cui nome scientifico è Laurus nobilis, ha origini asiatiche e si è diffusa in tutta l’area mediterranea in poco tempo. Moltissime persone hanno una pianta di alloro nel proprio giardino perché è un’erba aromatica preziosissima da usare in cucina.

Si usano principalmente le foglie per insaporire alcuni piatti, ma anche per creare tisane e non solo. Alcuni usi di questa pianta sono sorprendenti. Allora, ecco quando si raccolgono le foglie di alloro e tutti gli usi possibili. Saperlo è molto importante perché dà la possibilità di evitare gli sprechi, usare prodotti naturali, avere maggiori benefici e metodi efficaci.

Le erbe aromatiche sono molto preziose per la salute e bisogna saperle coltivare bene. Ad esempio, è importante sapere come disporle nel giardino nel modo giusto e conoscere quali piante mettere vicino. L’alloro è molto prezioso anche nelle faccende domestiche.

Quando si raccolgono le foglie di alloro, ecco quali e quanti sono gli usi

L’alloro è una pianta sempreverde. Dunque, è disponibile in tutti i mesi dell’anno. Questo è ottimo perché possiede dei nutrienti eccezionali per la nostra salute. Si usano praticamente soltanto le foglie della pianta, fonti di vitamina C, di antiossidanti e di acido folico. Si possono raccogliere tutto l’anno ma sono molto più ricche di oli essenziali e di benefici in inverno e all’inizio della primavera.

Abbiamo già detto che nell’antichità, ovvero da Greci e Romani, questa pianta veniva usata per la salute delle persone. Con le foglie essiccate si possono creare, infatti, delle preziose tisane o infusi. Se la bevanda viene bevuta calda può essere utile per una migliore digestione, per combattere l’insonnia.

Ma l’alloro si può usare anche come cura esterna del corpo. Ad esempio, le sue proprietà sono utili per trattare il fastidioso problema della forfora, con impacchi di infuso freddo di alloro sulla cute. Allo stesso modo è prezioso per le punture di insetti. L’acido laurico riesce a diminuire il gonfiore e il prurito.

Può essere usato per allontanare le tarme, spargendone qualche foglia negli armadi. Può anche scacciare i cattivi odori se messo nel frigorifero. Infatti, con le foglie di alloro si può fare il sapone. Questo prodotto può essere usato sulla pelle per le sue proprietà antinfiammatorie e profumate.

Come usarlo per le faccende domestiche

Forse non sapevate che l’alloro aiuta a conservare meglio alcuni ingredienti come il pangrattato, la pasta, il riso, il cacao, gli amidi e la farina. Ma può fare la stessa cosa anche con i tappeti. Basta cospargere tutto il tappetto con foglie secche, coprire con carta di giornale e poi arrotolare.

Un ultimo trucco è usare l’alloro in lavatrice. Alcune persone inseriscono direttamente le foglie tra il bucato nel cestello, altre invece usano il decotto. A cosa serve l’alloro in lavatrice? Semplice. A ravvivare i colori un po’ sbiaditi dal tempo di alcuni vestiti.

