Quando si sceglie la meta dove trascorrere qualche giorno in vacanza ci sono molti fattori da prendere in considerazione. Tra questi, sicuramente, c’è la questione economica, ma c’è anche il desiderio di passare dei giorni nell’eleganza. Scegliere una meta lacustre è la perfetta illustrazione di una vacanza all’insegna del benessere. Infatti, attorno ai maggiori laghi italiani ed europei si concentrano degli alberghi di lusso e dei ristoranti molto raffinati.

Inoltre, affittare una barchetta o rilassarsi sulle rive dei laghi è una scelta molto raffinata che ci evita la concentrazione di persone del mare. Infatti, ecco il lago azzurrissimo e acqua pura e incontaminata in questo borgo estremamente elegante, che piacerà a tutti.

Il gioiello del lago Lemano

Parliamo dell’eleganza tipica della fine dell’Ottocento, in salsa francese. Evian è un borgo sul lago di Ginevra, che in realtà si chiama anche lago Lemano. A Evian non mancano le passeggiate sul lago, le spiagge, i ristoranti e i bar che offrono viste indimenticabili sulla zona. Tuttavia, ciò che è più iconico di Evian è sicuramente l’acqua, tanto che il nome è conosciuto in tutto il mondo.

La storia dell’acqua di questa cittadina e del territorio che la circonda risale alla fine del Settecento. I nobili francesi decidevano di rilassarsi a bordo delle sue rive e si curavano bevendo l’acqua locale. Tra l’altro, a Evian, già all’epoca c’erano moltissime terme proprio grazie alla grandissima concentrazione di acqua pura.

Lago azzurrissimo e acqua pura e incontaminata in questo borgo molto chic per vacanze indimenticabili

Il turismo di Evian è sicuramente legato all’acqua e gli abitanti del luogo hanno saputo organizzare e costruire interessanti tour proprio sull’acqua. Tra i vari monumenti visitabili nel borgo ricordiamo la sorgente Cachat che in passato si chiamava Santa Caterina.

Evian pullula di sorgenti naturali, ma questa è sicuramente la più famosa. Attiva da inizio Novecento, getta acqua ad una temperatura costante di 11,6 gradi e permette gratuitamente, a tutti, di degustare la purezza della sua acqua.

Chi invece ha una possibilità di spesa maggiore può indubbiamente scegliere di trascorrere almeno una giornata nelle numerose terme della città.

Dall’Italia è facile raggiungere Evian e si può scegliere l’automobile, e passare per il tunnel del Monte Bianco, o l’aereo, atterrando a Ginevra. Esistono poi molti autobus che portano alla cittadina.

