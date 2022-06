Tutti vorremmo un sorriso bianco e splendente, come quello delle modelle sulle copertine o come quello gli attori di Hollywood. Ottenerlo non è poi così difficile. Avendo i soldi, c’è chi ricorre allo sbiancamento dal dentista, che però costa parecchio e lascia i denti molto sensibili. Altri invece ricorrono a rimedi casalinghi con limone e bicarbonato. Tuttavia, un uso prolungato di questi ingredienti potrebbe danneggiare lo smalto dei denti. Quello che gli amanti del sorriso perfetto non sanno, è che i denti si possono sbiancare facilmente anche con un altro ingrediente naturale, privo di controindicazioni.

Perché i denti sono gialli

Il colore dei denti dipende da fattori genetici. Non è lo smalto che determina il colore, ma la dentina, che è lo strato più interno del dente. Lo smalto è infatti trasparente. Quello che vediamo è il colore della dentina che traspare dallo smalto, e va dal giallo al grigio. A contribuire all’ingiallimento dei denti ci sono poi diversi fattori: l’invecchiamento, ma anche il consumo frequente di bevande come caffè, tè e vino rosso. Naturalmente, anche il fumo peggiora la situazione. Queste sostanze arrivano alla dentina passando attraverso lo smalto, che è poroso, e si fissano su questa, alterandone il colore. Sbiancare i denti senza danneggiarli, con un rimedio naturale, è possibile e anche semplice.

Pochi sanno che è possibile fare lo sbiancamento dei denti a casa anche senza bicarbonato e limone usando questo ingrediente

Tutti amano i rimedi naturali: costano poco e il più delle volte sono molto efficaci, come i rimedi naturali contro le scottature. Nel caso dello sbiancamento dei denti casalingo, la sostanza prodigiosa di cui stiamo per parlare è un grasso vegetale. Utilizzarlo di frequente non comporta nessuna controindicazione, a differenza del bicarbonato, ed è un potente antibatterico perfetto per prevenire carie, alito cattivo e denti gialli. Stiamo parlando dell’olio di cocco. Questo grasso vegetale contiene acido laurico, in grado di contrastare la proliferazione di batteri e placca, che influiscono negativamente sul problema dei denti gialli.

Come dobbiamo usarlo

Dovremo prima di tutto procurarci l’olio di cocco puro, spremuto a freddo. Prima di ogni lavaggio mattutino, ne lasciamo sciogliere un cucchiaio in bocca con un po’ d’acqua e facciamo degli sciacqui, massaggiando bene denti e gengive. Questo massaggio andrà fatto per circa 15 minuti. Una volta terminato, si potrà eliminare l’olio di cocco e risciacquare. Se non riusciamo a ripetere l’operazione tutti i giorni, dovremmo almeno farla 2 volte a settimana (ma in questo modo i risultati potrebbero farsi attendere). L’ideale è fare questi sciacqui al mattino, prima di fare colazione. Pochi sanno che è possibile fare lo sbiancamento grazie a questo portentoso grasso vegetale. Quel che è certo, è che una volta provata l’efficacia dell’olio di cocco, anche gli abbonati ai trattamenti classici si convertiranno ai poteri benefici di questo ingrediente naturale.

