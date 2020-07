Forse sì, forse no!

L’eterno dilemma che schiera su due fronti opposti gli amanti delle bollicine ed i sostenitori dell’acqua pura. Il fatto è che tutti i nutrizionisti ci dicono di bere almeno due litri di acqua al giorno. Ma considerando i due fronti di prima quale acqua scegliere. Il dubbio però rimane sempre lo stesso: L’acqua frizzante fa ingrassare? Sappiamo bene che l’acqua frizzante fa gonfiare la pancia, e su questo non c’è dubbio. Ma è altrettanto vero che chi sceglie l’acqua frizzante lo fa perché disseta di più. E per quanto riguarda il farci ingrassare? Vediamolo insieme!

Che cos’è l’acqua frizzante?

L’acqua frizzante è l’acqua addizionata di anidride carbonica cioè quella molecola che va stimolare le papille gustative. Per questo motivo un bicchiere d’acqua gassata ci sembra ci dia più soddisfazione e discettarci a livello sensoriale. Ma in realtà questa ha la stessa capacità di idratazione dell’acqua naturale.

Molte persone sono convinte che l’acqua gassata possa favorire la digestione. Tuttavia, pare proprio che non sia cosi, anzi le bollicine creano soltanto effetto gonfiore e niente digestione.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

‘L’acqua frizzante mi ha fatto ingrassare.’

Vi ho appena proposto un’affermazione provocatoria, come anche all’inizio. Questo perché in realtà l’acqua frizzante non fa assolutamente ingrassare. L’acqua gassata, come viene spiegato anche dal nome è semplicemente un’acqua, perciò non ha un apporto di calorie identico a quello dell’acqua naturale. Chi beve acqua frizzante avrà degli ormoni più alti che stimolano la fame. Questo stimolo deriva proprio dalla presenza di anidride carbonica. Quindi vi rispondo di nuovo ‘L’acqua frizzante fa ingrassare?’ NO!

Il suo unico problema è che ha gonfiare la pancia. Problema che può essere risolto semplicemente diminuendo un pochino le quantità, e alternando l’acqua naturale con quella gassata. Vi dirò di più, quando si sta a dieta bere acqua gassata viene spesso suggerito anche dai medici, nutrizionisti, personal trainer. Attenzione però, questo tipo di dieta non va bene per tutti.