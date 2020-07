Al fine di un pasto abbondate è normale sentirsi gonfi, ma perché a volte ci si sente lievitare anche dopo uno spuntino leggero? A primo impatto si potrebbe pensare che ci sia un collegamento tra il gonfiore e i chili e di troppo. La sensazione di avere qualche chillo di troppo è infatti l’effetto creato dal gonfiore. L’accumulo di aria nello stomaco e nell’intestino può dipendere da vari fattori, che spesso non c’entrano nulla con grassi e calorie. L’antiestetica pancetta del dopo pranzo o del dopo cena può essere dovuta all’eccessiva deglutizione d’aria durante i pasti o l’eccessiva produzione di gas da parte della flora batterica.

Attenti alle bevande gassate

Ma oltre a come mangiare e alla qualità dei cibi, bisogna stare molto attenti alle bevande. Le bevande gassate contengono l’anidride carbonica, un gas presente anche nell’acqua frizzante. Queste sono in cima alla lista delle cattive abitudini di coloro che tendono a gonfiarsi. Ma l’obbiettivo è quello di capire quali sono le bevande gassate da evitare assolutamente. Quindi se vuoi sapere che cosa evitare di bere da oggi in poi continua a leggere.

Le bevande gassate da evitare

La birra o prosecco, a chi non piace godersi un bicchiere di birra o prosecco in estate? Ma queste sono le bevande alcoliche che se consumate in grande quantità provocano un eccesso di gas e portano la pancia a gonfiarsi.

Sapete cosa fa gonfiare ancora di più? Avete presente quelle bevande che non contengono zucchero ma che sono ancora più dolci delle altre? Un esempio perfetto è la Coca Cola Zero. Infatti, la Coca Cola Zero è vero che non contiene zuccheri ma ha una grande quantità di dolcificante. Il dolcificante che unito all’acido fosforico è un nemico terribile per la nostra pancia.

Acqua tonica, una bevanda che al suono sembra essere sana. Ci capita spesso di berla per digerire o per ‘stare leggeri’. Ma in realtà l’acqua tonica è esattamente come le altre bibite gassate. Questa bevanda è fatta con dell’acqua gassata ma è arricchita da estratti di frutta, zucchero e chinina per aumentare il sapore.

Quindi dopo aver risposto alla domanda ‘Quali sono le bevande gassate da evitare assolutamente?’, non resta che cercare di evitarle. E se proprio non riuscite almeno cercate di diminuire le quantità.