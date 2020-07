Questo frutto è stato denominato ‘kiwi’ per via della sua somiglianza a un volatile omonimo molto comune in Oceania. Il kiwi è un frutto rinfrescante, dissetante e diuretico ed è ricco di vitamine e minerali. Nel kiwi la presenza di vitamina C è superiore persino a quella dei limone, eppure non è un frutto che in molti gradiscono. Il kiwi contiene anche la vitamina E, essenziale per il benessere della pelle e per la crescita dei bambini. Se il kiwi è una fonte cosi essenziale per il nostro corpo allora perché non mangiarlo tutti i giorni? Da quel che sappiamo mangiare i kiwi ha tanti benefici. Adesso ti spiegherò quali sono questi benefici, ma soprattutto ti spiegherò come devi mangiarlo per avere un buon effetto sulla tua pelle.

Quali sono i benefici

Se avete un colloquio di lavoro molto importante vi consiglio un bel kiwi prima, questo perché il kiwi riduce lo stresso e il nervosismo. Questa tecnica è stata consigliato persino dai medici.

Il kiwi può offrirvi un aiuto nella digestione di altri alimenti e migliorare il tratto intestinale in quanto previene e riduce la stitichezza. Per il prossimo beneficio vogliamo i rulli di tamburi. Signori e signore il kiwi fa dimagrire ed elimina la ritenzione idrica. Questo perché contiene un’alta percentuale di acqua e ha un livello calorico intermedio. Inoltre, avere un buon effetto sulla ritenzione idrica significa diminuire la ce cellulite, con cui tante donne hanno problemi.

Fa bene alle ossa e migliora la circolazione sanguinai, perciò se avete qualche problemino con la circolazione considerate il kiwi come un medicinale naturale e oltre che gustoso.

Quando mangiare il kiwi

Il kiwi ha tanti altri benefici ma adesso passiamo al passo successivo ossia, ‘Mangiare i kiwi al mattino’. Perché sto evidenziando la necessità di mangiare i kiwi al mattino? Mangiare questo frutto permette di mantenere le cellule giovani e di godere di buona salute in generale. Ma i kiwi si devono mangiare al mattino, prima di aver mangiato qualsiasi altra cosa, cioè a stomaco vuoto. Questo vi permetterà di agire subito sui punti dolenti e vedere qualche piccolo effetto in poco tempo. Quello di cui potete stare certi è che se prendete quest’abitudine vi sentirete meglio già dopo qualche giorno. Domani ricordatevi di mangiare i kiwi al mattino.