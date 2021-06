In questo articolo la rubrica beauty di ProiezionidiBorsa parlerà di capelli e di come affrontare il caldo estivo con delle acconciature alla moda. In effetti in estate tendiamo a legare i capelli, soprattutto chi ha i capelli lunghi o di media lunghezza. Le opzioni di scelta non sono molte: decidiamo di tagliarli oppure facciamo una coda. Due scelte sensate poiché i capelli corti sono bellissimi e anche alla moda e la coda, se fatta bene, è molto chic. Ma se proponessimo una soluzione che farà fare bella figura ed essere alla moda?

Dagli anni 60 ad oggi

Prima di tagliare i capelli proponiamo l’acconciatura dell’estate 2021 che sta spopolando sui social come TikTok e Instagram. Lo possiamo notare facilmente se seguiamo le influencer che lo portano con stile e classe. In realtà questa acconciatura è un ritorno dal passato poiché era di moda già negli anni 60 diventando così sinonimo di eleganza e raffinatezza. Tutte le donne chiedevano questa acconciatura perché era versatile e andava bene per qualsiasi occasione. Oggi gli hair-stylist hanno “rivisitato” l’acconciatura rendendola alla moda e di tendenza, ma restando fresche e sistemate.

L’acconciatura anni 60 che sta spopolando su Instagram ed essere fresche e alla moda

L’acconciatura degli anni 60 che oggi è tornata di moda, ma che in realtà non è mai sparita, è lo chignon. Si tratta di quell’acconciatura che consiste nel raccogliere i capelli facendoli girare su se stessi componendo un nodo. È la classica acconciatura che usano le ballerine di danza classica durante le prove e gli spettacoli poiché conferiscono eleganza e rigore. Oggi si può usare per qualsiasi momento della giornata e non soltanto per gli eventi. È un ottimo modo per coniugare freschezza e raffinatezza e in modo particolare durante quest’estate. Ecco, dunque, l’acconciatura anni 60 che sta spopolando su Instagram ed essere fresche e alla moda.